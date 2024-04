¿Cuándo se juegan las semis del Torneo Apertura?

Las emociones del fútbol boliviano continúan en ascenso con la definición del Torneo Apertura, y las semifinales están a la vuelta de la esquina. Con los resultados de los cuartos de final en la mira, los aficionados están ansiosos por saber cuándo se disputarán los enfrentamientos cruciales que determinarán quién avanzará hacia la gran final.



Tras una serie de emocionantes partidos de cuartos de final, los equipos Universitario y The Strongest emergieron victoriosos, asegurando su lugar en las semifinales del torneo. Universitario superó a Nacional Potosí con un resultado global de 4-1, mientras que The Strongest dejó fuera a Gualberto Villarroel con un marcador idéntico.



Aunque aún falta por disputarse la vuelta de las llaves de cuartos de final entre Bolívar y San Antonio, así como Aurora e Independiente (serán el jueves), las fechas para los enfrentamientos de semifinales ya están confirmadas, agregando un nuevo nivel de anticipación y expectativa entre los aficionados.



El sábado 20 de abril, a las 17:30, arrancará la Semifinal 1 con un enfrentamiento entre The Strongest y Universitario. La vuelta está programada para el domingo 28 de abril, a las 16:00, lo que asegura una semana de emociones intensas para los seguidores de ambos equipos.



Por otro lado, la Semifinal 2, que enfrentará al ganador entre Aurora e Independiente contra el vencedor entre San Antonio y Bolívar, comenzará el domingo 21 de abril, a las 17:30, con la ida. La vuelta se llevará a cabo el sábado 27 de abril, a las 16:00.



Con estos encuentros definidos, la tensión y la emoción están en su punto máximo en el fútbol boliviano. Los aficionados se preparan para lo que prometen ser batallas épicas en busca de un lugar en la gran final del Torneo Apertura. Cabe recordar que el equipo que conquiste el título se asegurará el pase a la Copa Libertadores como Bolivia 1, agregando aún más en juego en estas semifinales.