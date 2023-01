¿Cuándo se juegan los Clásicos Cruceño y Paceño?

Los clásicos se disputarán solamente en el torneo de la DivPro (torneo largo). Esta liga será todos contra todos por lo que el choque de los más grandes de Santa Cruz y La Paz está asegurado. En la Copa no, por lo menos en el inicio.

- Grupo A (Clasifican tres):

Bolívar, Oriente Petrolero, Royal Pari, Wilstermann, Real Tomayapo y Libertad Gran Mamoré.

- Grupo B (Clasifican dos):

The Strongest, Guabirá, Palmaflor, Aurora y Real Santa Cruz

- Grupo C (Clasifican tres):

Always Ready, Nacional Potosí, Blooming, Independiente, FC Universitario y Vaca Diez.