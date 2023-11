¿Cuándo se jugarán las idas y vueltas de los cuartos de final de Copa boliviana?

El torneo por series o Copa boliviana terminó su fase de grupos. Ya se conocen a los ocho clasificados para los cuartos de final, y también ya se saben cómo serán los cruces de cada uno de estos equipos.



Bolívar (24), Blooming (22), Always Ready y Universitario (15) son los mejores equipos clasificados. Ellos fueron los que más puntos sacaron en esta fase de grupos.



Según la convocatoria de este año, para el torneo por series o Copa, las series ya estaban definidas. No hubo ni habrá sorteo para emparejar a los equipos.



¿Cómo están organizadas las llaves y cuándo se jugarán?

Llave 1:

Ida: Universitario vs. Bolívar | Martes 28 de noviembre | 15:00

Vuelta: Bolívar vs. Universitario | Sábado 9 de diciembre | 17:30

Llave 2:

Ida: Always Ready vs. Aurora | Miércoles 29 de noviembre | 15:00

Vuelta: Aurora vs Always Ready | Sábado 9 de diciembre | 15:00

Llave 3:

Ida: Royal Pari vs. Blooming | Miércoles 29 de noviembre | 19:00

Vuelta: Blooming vs Royal Pari | Domingo 10 de diciembre | 19:30

Llave 4:

Ida: Wilstermann vs The Strongest | Miércoles 29 de noviembre | 20:30

Vuelta: The Strongest vs. Wilstermann | Domingo 10 de diciembre | 17:30

​



​

El camino a la final

Al igual que los cuartos de final, las semis están definidas y se disputarán así:



SF1: Bolívar / Universitario vs. Aurora / Always Ready

SF2: Blooming / Royal Pari vs. Wilstermann / The Strongest



Las semis no tienen sedes definidas para las idas y vueltas. En esta instancia dependerán del mejor rendimiento de los equipos en cuartos.



En la final habrá sorteo para definir dónde se juega la ida y dónde la vuelta.



Al estar separados en las llaves, existe la posibilidad de que Bolívar y The Strongest lleguen a la final, conformando otro Clásico Paceño.