¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Copa Libertadores?

La Copa Libertadores 2023 ya tiene a sus cuatro semifinalistas, se trata de un equipo argentino y tres brasileños.



Boca Juniors (Arg), Palmeiras (Bra), Inter de Porto Alegre (Bra) y Fluminense (Bra) se instalaron entre los mejores de la competición, y ahora buscarán llegar a la gran final.



Resultados de cuartos de final



Palmeiras vs Deportivo Pereira: global 4-0



Racing vs Boca Juniors: global 0-0 y 1-4 en penales



Internacional vs Bolívar: global 3-0



Olimpia vs Fluminense: global 1-5



Cruces en semifinales