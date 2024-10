¿Cuándo se jugarán los partidos reprogramados del Clausura?

La Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se encuentra en un proceso de análisis para definir las nuevas fechas de los partidos reprogramados del Torneo Clausura. Esta decisión responde a la necesidad de otorgar más tiempo de preparación a la selección nacional, que se alista para sus compromisos en las eliminatorias al Mundial 2026. La reprogramación busca equilibrar el calendario para que todos los clubes tengan la misma cantidad de partidos disputados, evitando así un desbalance que podría afectar la competencia.



Un miembro de la Dirección de Competiciones indicó a Sports360 la importancia de esta medida: “La idea es que cuando termine la fecha FIFA de noviembre, todos los clubes tengan la misma cantidad de partidos. No queremos que algunos deban tres y otros estén al día, ya que eso desvirtuaría el campeonato”.



Los partidos afectados por esta reprogramación incluyen encuentros clave como Always Ready contra Royal Pari, The Strongest frente a Wilstermann, Universitario contra Oriente y Real Tomayapo contra Bolívar, todos correspondientes a la fecha 17. Además, se encuentran pendientes los duelos entre Oriente e Independiente y The Strongest con Oriente Petrolero. Se estima que estos partidos se jugarán entre el 9 y el 16 de noviembre.





Por otro lado, también hay partidos que fueron suspendidos debido a conflictos sociales en varias ciudades del país. La FBF aún está evaluando las fechas para estos encuentros, lo que añade una capa adicional de complejidad a la programación del torneo. La situación actual requiere una planificación cuidadosa para evitar más inconvenientes en el futuro.



La FBF ha mostrado disposición para modificar el calendario si es necesario. En este sentido, se espera una resolución oficial sobre si se suspenderá la fecha 22 del torneo Clausura para dar más días de trabajo a la selección nacional antes de sus cruciales partidos contra Ecuador y Paraguayos. Si esta propuesta es rechazada, la jornada se disputará con normalidad hasta el 5 de noviembre.



El seleccionador nacional, Óscar Villegas, ha solicitado esta suspensión como parte de su estrategia para preparar adecuadamente al equipo. El entrenador cochabambino espera tener cerca de dos semanas antes de visitará a Ecuador en Guayaquil.