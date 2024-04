¿Cuándo vuelven a jugar los representantes bolivianos en la Libertadores y Sudamericana?

Los representantes bolivianos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana no tendrán acción esta semana, luego de que los torneos de la Conmebol ingresaran en receso. Bolívar, The Strongest, Always Ready, Real Tomayapo y Nacional Potosí deberán aguardar unos días para volver a competir a nivel continental.



¿Cuándo volverán al ruedo? A continuación, en DIEZ, te presentamos detalladamente la agenda de los equipos nacionales en los principales torneos sudamericanos a nivel de clubes.