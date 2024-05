¿Cuándo vuelven a jugar los representantes bolivianos en la Libertadores y Sudamericana?

Los representantes bolivianos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana tendrán acción esta semana por la quinta fecha de la fase de grupos. Bolívar, The Strongest, Always Ready, Real Tomayapo y Nacional Potosí aguardan por sus próximos compromisos internacionales.



The Strongest



El Tigre ha recuperado terreno en la Libertadores y va por la clasificación. Es primero del Grupo C con 7 puntos, y su próximo objetivo se llama Huachipato. Recibirá a su escolta (5) este miércoles, desde las 18:00 en el Hernando Siles. Si el equipo de Ismael Rescalvo consigue el triunfo, dará un paso gigante hacia octavos de final.





Always Ready