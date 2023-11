The Strongest quiere dar la vuelta olímpica este domingo con su gente. El equipo atigrado tiene la gran posibilidad de consagrarse campeón del torneo todos contra todos en el estadio Hernando Siles.



Los dirigidos por Pablo Cabanillas deberán recibir a su inmediato perseguidor Always Ready, y un empate les bastará para alcanzar la máxima corona del fútbol boliviano.



El balón empezará a correr desde las 17:30 bajo el arbitraje del tarijeño Jorge Justiniano.



Para este encuentro, la dirigencia del Tigre apunta a llenar las graderías del Siles, por eso ya sacó las entradas a la venta.



Los boletos se podrán adquirir desde este viernes en 3 puntos de la ciudad de La Paz. Además, las boleterías del estadio estarán habilitadas desde el domingo a las 09:00.



A continuación, te mostramos cuánto costará ver The Strongest - Always Ready: