¿Cuánto costará viajar a la Copa América para alentar a la selección boliviana?

La selección boliviana de fútbol se enfrentará a Estados Unidos, Uruguay y Panamá en el Grupo C de la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio. Para los hinchas bolivianos que deseen alentar a su selección en el torneo, viajar desde Bolivia representa un gasto significativo, aunque sabemos la pasión por el fútbol y la Verde no tiene precio ni límites.



Según un análisis realizado por EL DEBER SPORTS, el costo aproximado para un hincha boliviano que quiera asistir a los partidos de la Verde en la Copa América 2024 es de alrededor de $us 3.500 a $us 4.000. Este monto incluye el pasaje aéreo, la estadía en Estados Unidos, la entrada a los estadios y otros gastos adicionales.



El pasaje aéreo desde Santa Cruz de la Sierra a las ciudades sede de los partidos de Bolivia, como Texas, Nueva Jersey y Orlando, ronda los $us 1.500 a $us 2.000 en clase económica. La estadía en hoteles de categoría media en esas ciudades por 7 a 10 días puede costar entre $us 800 y $us 1.000



Además, las entradas para los partidos de la selección boliviana tienen un precio promedio de $us 100 a $us 150 por partido. Si se considera que Bolivia jugará al menos tres partidos en la fase de grupos, el costo de las entradas ascendería a unos $us 300 a $us 450. Obviamente, si logra avanzar a los playoffs, los montos varían.



Otros gastos como alimentación, transporte local, souvenirs y actividades turísticas pueden sumar entre $us 400 y $us 500 más.



El Deber Sports se contactó con la Federación Boliviana de Fútbol, y el ente federativo afirmó que aún no tiene paquetes para aquellos hinchas que deseen viajar hasta Estados Unidos, sin embargo aseguró que se contactará con los residentes bolivianos en dicho país, con la finalidad de preparar un recibimiento caluroso para los jugadores de la Verde.