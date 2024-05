¿Cuánto dinero están ganado Bolívar y The Strongest en la Copa Libertadores?

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, reveló hace algunos meses en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que el ente que comanda aumentará los premios económicos del certamen. Incluso, aseguró que el monto final superará al que entrega la UEFA al campeón de la Champions League. En su discurso aseguró que la Conmebol alcanzará este año un récord en premios económicos, superando los números de la edición 2023, donde Fluminense terminó como campeón. “El ganador de la Copa Libertadores se llevaráel mayor premio del mundo en el fútbol, US$ 23 millones, independientemente de todo lo que vaya acumulando a lo largo del torneo”, indicó Domínguez. ¿Cuánto dinero podrán recaudar los equipos bolivianos en el certamen continental ?



La fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 está llegando a su fin y los equipos bolivianos buscan meterse en los octavos de final. Bolívar y The Strongest, los dos más representativos del fútbol nacional, están dando pelea y ya han recaudado importantes montos de dinero.



La academia que quedó encuadrada en el Grupo E junto a Flamengo (Brasil), Millonarios (Colombia) y Palestino (Chile), marcha intratable. El equipo que dirige Flavio Robatto lidera indiscutiblemente su serie con 10 unidades y ya puso un pie en octavos.



Por su parte, el Tigre que es parte del Grupo C, también mira a todos desde arriba. Los siete puntos que ha sumado lo sitúan en el primer lugar. Gremio (Brasil), Estudiantes de la Plata (Argentina) y Huachipato (Chile) son sus rivales.



Solamente por participar en la fase de grupos, Bolívar y The Strongest se embolsillaron 3 millones de dólares cada uno. Además, por partido ganado en esta fase han recibido un incentivo de 330 mil dólares. Hasta la fecha, la academia ha sumado tres victorias, lo que equivale a 990 mil dólares. En tanto, el Tigre, cosechó dos triunfos, que le han permitido recaudar una suma de 660 mil dólares.



Bolívar: 3 millones de dólares (fase de grupos) + 990 mil dólares (330 mil por partido ganado) = 3. 990.000 dólares.



The Strongest: 3 millones de dólares (fase de grupos) + 660 mil dólares (330 mil por partido ganado) = 3.660.000 dólares.



Ambos deben disputar dos partidos más en la fase de grupos. En caso de avanzar a los playoffs seguirán acumulando jugosos premios. Prmeios en playoffs (dólares americanos)



Octavos de final: US$ 1.250.000

Cuartos de final: US$ 1.700.000



Semifinal: US$ 2.300.000



Subcampeón: US$ 7.000.000



Campeón: US$ 23.000.000 + US$ 330.000 por ganar la final