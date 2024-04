¿Cuánto dinero ganará Nacional Potosí en caso de vencer a Boca Juniors?

¿Cuánto dinero puede acumular Nacional Potosí en este torneo? (dólares americanos)



Por participar en la fase de grupos se embolsilló US$ 900.000, y en caso de vencer a Boca Juniors obtendrá un incentivo de US$ 115.000. La misma figura ocurrirá con Real Tomayapo y Always Ready, también presentes en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.