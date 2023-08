¿Cuántos partidos y contra qué rivales se medirán los grandes cruceños en agosto?

Empezó agosto y se espera un mes lleno de fútbol en Bolivia. Blooming y Oriente Petrolero deberán afrontar al menos cinco encuentros en los próximos 30 días.



Blooming:



La ‘Academia’ ha mejorado bastante y actualmente se encuentra fuera de la zona de descenso, incluso está cerca de los puestos de copa internacional.



Sin embargo, un par de derrotas los pueden volver a situar en el fondo de la tabla.



Viernes 04 de agosto: 19:00

Fecha 22: Liga División Profesional

Bolívar vs Blooming



Martes 08 de agosto: 15:00

Fecha 6: Copa División Profesional

Vaca Díez vs Blooming



Lunes 14 de agosto: 19:30

Fecha 23: Liga División Profesional

Blooming ve Palmaflor



Jueves 17 de agosto: 20:00

Fecha 7: Copa División Profesional

Blooming vs Always Ready



Lunes 21 de agosto: 20:00

Fecha 24: Liga División Profesional

Rea Tomayapo vs Blooming



Oriente Petrolero:



En la vereda de en frente se encuentran los ‘Albiverdes’ que están atravesando un presente preocupante y alarmante.



Los dirigidos por Antonio Puche son penúltimos en la tabla del punto promedio y de momento estarían perdiendo la categoría. Oriente necesita a como dé lugar empezar a sumar de a tres.



Sábado 05 de agosto: 20:00

Fecha 22: Liga División Profesional

Palmaflor vs Oriente Petrolero



Sábado 12 de agosto: 20:00

Fecha 23: Liga División Profesional

Oriente Petrolero vs Palmaflor



Martes 15 de agosto: 18:30

Fecha 6: Copa División Profesional

Real Tomayapo vs Oriente Petrolero



Sábado 19 de agosto: 15:00

Fecha 24: Liga División Profesional

Real Santa Cruz vs Oriente Petrolero