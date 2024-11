Cuatro legionarios suman minutos en sus clubes antes de incorporarse a la selección

Cuatro de los cinco legionarios que aún no se han sumado a la selección boliviana participaron en sus clubes este fin de semana. Gabriel Villamil, Boris Céspedes, Adalid Terrazas y Roberto Carlos Fernández llegarán con rodaje a la Verde de cara a los partidos contra Ecuador y Paraguay.



Villamil, que milita en la Liga de Quito, ingresó al terreno de juego a los 58 minutos en el triunfo 2-1 sobre Independiente del Valle. Con este resultado, su equipo es líder de la LigaPro Ecuabet con 29 puntos.



Céspedes fue titular en el Yverdon Sport FC de Suiza y jugó todo el primer tiempo; fue sustituido en la segunda mitad. Su equipo cayó 4-1 en su visita al Basilea en un partido correspondiente a la fecha 14 del torneo local. El Yverdon se encuentra en la octava posición con 15 puntos.



Por su parte, Terrazas jugó la etapa complementaria en el empate 0-0 de su equipo, el USM Alger, frente al JS Kabylie por la octava fecha de la liga de Argelia. Con este resultado, el equipo del volante nacional se ubica en la cuarta casilla con 13 unidades.



Finalmente, Fernández tuvo acción este domingo. Comenzó como titular en el partido que perdió su club, el Akron Tolyatti, frente al Spartak Moscú (0-4).



El sábado también jugó el Al Taawoun de Lucas Chávez, pero el extremo boliviano no fue convocado. Su equipo venció 1-0 al Al Okhdood y escaló a la séptima posición con 15 puntos.



Se prevé que estos jugadores se sumen a la Verde entre el domingo y lunes. El único que llegará a La Paz y no será considerado para viajar a Guayaquil es Roberto Carlos Fernández; el resto aún será evaluado por el DT Óscar Villegas.