Cuéllar y Reina en la zaga y el ataque de Nacional Potosí

El cruceño Mario Cuéllar y el colombiano Harold Reina son los nuevos refuerzos de Nacional Potosí. La experiencia de Cuéllar fortalecerá la zaga y los goles del colombiano potenciarán el ataque del equipo que tendrá a su cargo Álvaro Peña, contratado como director técnico.

Cuéllar estuvo ligado a Oriente Petrolero pero una lesión lo dejó al margen del campeonato durante varios meses, en tanto que Reina participó muy poco en el ataque de The Strongest en la reanudación del Torneo Apertura.

El equipo Rancho Guitarra incorporó anteriormente al atacante Miguel Padilla (ex Independiente), al golero Roberto Rivas (ex SanJosé), y al zaguero Luis Aníbal Torrico (ex San José).