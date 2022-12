Dani Alves, el jugador de más edad en disputar un Mundial con Brasil

El lateral brasileño Dani Alves se convertirá este viernes a sus 39 años en el hombre de más edad en disputar un Mundial con Brasil, al liderar a los pentacampeones contra Camerún en el cierre del Grupo G, según la alineación oficial del partido.



El ex Barcelona superará en el estadio de Lusail (19H00 GMT) al central Thiago Silva (38 años), quien irá al banco, en su estreno en la Copa del Mundo de Catar, su segundo Mundial tras Sudáfrica-2010.



El registro absoluto de Brasil lo tiene la volante Formiga, con 41 años, en el Mundial femenino de Francia-2019.



Alves será el capitán ante los africanos en un 'scratch' ya clasificado a octavos de final y que apuesta por un once 'B' para darles oportunidades a los futbolistas que menos han jugado.



Rodrygo, Fred y Gabriel Jesus liderarán el ataque de los sudamericanos, a quienes les basta un empate para asegurar la punta, aunque perdiendo -según la diferencia de gol respecto a Suiza- también podrían conservarla.



Los otros tres equipos del cuadrangular (Suiza, Serbia y Camerún) pelean por el último pase.



Con Neymar lesionado desde el debut victorioso ante Serbia (2-0), Rodrygo, de 21 años, tendrá la chance de actuar de nuevo como '10', tras su buen desempeño en esa posición en el segundo tiempo del triunfo contra Suiza (1-0).



Por su parte, el seleccionador camerunés, Rigobert Song, contará con el regreso del capitán Vincent Aboubakar, del Al Nassr FC (KSA), suplente en el empate con Serbia (3-3), para acompañar a Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Múnich, GER) en la ofensiva.



Para avanzar de fase por segunda vez en su octava participación mundialista, Camerún (tercero, con un punto) necesita vencer a los pentacampeones y que Suiza (segunda, con 3) no derrote a Serbia en un juego que se disputará en paralelo en el estadio 974 de Doha.



Si los balcánicos (colistas, con uno) vencen, los africanos deberán triunfar ante los sudamericanos y tener mejor diferencia de gol que los serbios para quedarse con el boleto.



Alineaciones confirmadas:



Camerún: Devis Epassy - Collins Fai, Christopher Wooh, Enzo Ebosse, Nouhou Tolo - Bryan Mbeumo, Pierre Kunde, André-Frank Zambo Anguissa, Nicolas Moumi Ngmaleu - Eric Maxim Choupo-Moting, Vincent Aboubakar (cap). DT: Rigobert Song (CMR)



Brasil: Ederson - Dani Alves (cap), Éder Militao, Bremer, Alex Telles - Fabinho, Fred - Antony, Rodrygo, Gabriel Martinelli - Gabriel Jesus. DT: Tite (BRA)



Árbitro: Ismail Elfath (USA)