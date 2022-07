Danny Bejarano: “Yo siempre estoy ilusionado con la selección”

Danny Bejarano juega en Lamia de Grecia desde 2019, club con el que tiene contrato por un año más. Hace unas semanas el mediocampista boliviano fue clave para que su equipo se mantenga en la primera división de ese país, denominada Superliga, ya que marcó goles en cada uno de los dos partidos del indirecto contra Veria, que buscaba el ascenso.

El cruceño, de 28 años, comenzó la pretemporada de su equipo hace unos días apuntando al próximo campeonato que comenzará a medidos de agosto.

En dialogo con DIEZ se refirió a otros temas, como el accidente de tránsito que sufrió hace exactamente un año en Grecia y también habló de la selección nacional que sigue ilusionándolo.

¿Cómo asimilaste ser el jugador más importante de Lamia en los partidos del indirecto?

Feliz. Yo creo que ha sido un premio al trabajo del día a día, también por lo que había sufrido el accidente el año pasado, yo creo que fue un regalo de arriba, sobre todo porque pase momentos difíciles con mi familia después del accidente, el no saber que iba a volver a jugar al fútbol, el proceso de recuperación bastante largo y aportar en estos dos partidos de la permanencia fueron para mí un premio valioso, poder ayudar a mi equipo a que pueda mantener se en primera división y obviamente ha sido un alivio por todo el esfuerzo de toda la temporada en la que hemos tenido dificultades.

Debe ser muy motivante haber sido el ‘salvador’ del equipo…

Sí, por supuesto. Mi puesto tal vez no sobresale mucho, pero a la vez es bastante importante en el medio campo. Como te decía, me da mucha confianza, acabé la temporada bastante bien y me da más confianza para la temporada nueva que va a comenzar. Hay que tratar de iniciar de la mejor manera, con la cabeza más fría y con más confianza.

¿Lamia salvó la categoría, ahora a qué apunta en la temporada que se avecina, hay la intención del club de ser protagonista?

Esa es la idea, después de una temporada bastante complicada para nosotros en todos los sentidos. La planificación de la anterior temporada no fue la correcta y por ende hemos sufrido todo el año estando en los últimos lugares, más allá de que en la Copa pudimos llegar a semifinales, pero pesaron los pequeños detalles en la planificación donde no se hizo bien las cosas y esta temporada que viene se espera que el equipo pueda pelear por entrar a los play-offs y pelear puestos de Europa League.

Si bien tu contrato es por un año más con Lamia, ¿tu continuidad está garantizada o hay alguna posibilidad de cambiar de equipo?

Por el momento tengo contrato un año más y no sé lo que va a pasar de aquí en el futuro. Estoy muy contento y cómodo acá, el equipo cuenta conmigo esta temporada más, pero uno nunca sabe lo que pueda pasar, puede llegar una mejor oferta, eso lo maneja mi agente. Po el momento estoy con la cabeza en Lamia y si llega una propuesta mejor y de una Liga mejor la vamos a analizar, pero por el momento mi cabeza está en Lamia.

¿Te llamaron de algún club de Bolivia?

No, la verdad que no. En mi cabeza está el seguir jugando afuera así que de Bolivia no hubo contacto.

En julio del año pasado sufriste un accidente de tránsito y al comienzo de esta entrevista decías que no sabías si ibas a volver a jugar. ¿Qué tan grave fue ese accidente?

Fue un momento difícil, porque tenía hematomas en la cabeza y había perdido el 70% de la vista del ojo derecho, entonces nadie me garantizaba que iba a volver a recuperar la vista en ese momento. Fue un proceso bastante complicado, porque cuando volví a entrenar y a moverme todavía no veía bien con el ojo lastimado y creo que fue una bendición recuperar la vista, porque no podían darme medicamentos ya que era un pequeño nervio que se me había dañado y no podían hacer prácticamente nada. Eso fue duro y cuando empecé a entrenar puse todo en manos de Dios y gracias a él pude recuperar la vista completamente y volver a jugar.

¿Se te pasó por la mente que tal vez no ibas a poder volver a jugar?

La verdad que no, porque creo que el regalo más grande que me dio el de arriba es estar con vida, tanto yo como a mi familia, porque en el momento del accidente estaba con mi familia. Más allá de que iba a jugar o no lo mas importante era que estemos bien de salud y mi carrera pasó a segundo plano, lo iba pensando de lado, pero a Dios gracias sigo con mi carrera.

¿La selección, te sigue ilusionando?

Yo siempre estoy ilusionado con la selección, espero que con la llegada del nuevo cuerpo técnico pueda tener más minutos, tener la confianza del técnico es importante para rendir como uno quiere, porque cuando uno tiene la confianza del entrenador uno puede rendir de diferente manera, así que yo siempre voy a estar disponible para la selección y ojalá en el futuro pueda ir porque es una deuda que tengo el poder consolidarme en la selección.

El VAR llegó a Bolivia, ¿desde Grecia cómo ves que este sistema ya se haya implementado en el fútbol boliviano?

El VAR ha llegado para ayudar, obviamente que también hay equivocaciones que en cierto momento te juegan a favor o en contra. Ojalá que el fútbol boliviano pueda crecer y mejorar, porque lo necesitamos. En los últimos años los equipos bolivianos y la selección no han podido destacar en los torneos internacionales, entonces ojalá que el VAR ayude a mejorar y que se cometan menos errores de los que se cometen generalmente.

