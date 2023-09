Darwin Núñez y Luis Díaz pilotan la remontada del Liverpool en Austria

Florian Flecker sorprendió de entrada adelantando al LASK en el minuto 14, pero el Liverpool dio la vuelta en la segunda mitad, con los tantos del uruguayo Darwin Núñez (56 de penal), del colombiano Luis Díaz (63) y finalmente del egipcio Mohamed Salah (88).



Estos tres puntos ponen ya de entrada a los 'Reds' mandando en su grupo del segundo torneo europeo, por delante del Union Saint-Gilloise belga y del Toulouse francés, que empataron 1-1.



El Liverpool estaba acostumbrado en los últimos años a arrancar sus campañas europeas escuchando el himno de la Liga de Campeones, pero su quinto lugar en la pasada Premier League le dejó fuera de la principal competición continental y le obliga a disputar esta Europa League, algo que no le ocurría desde el curso 2015-2016, cuando rozó el título pero cayó en la final de Basilea ante el Sevilla.



La readaptación a un torneo que no disputaba desde hacía siete años no fue sencilla y el LASK golpeó primero con su tanto de jugada ensayada: un saque de esquina, en vez de ser colgado en busca de un remate de cabeza, fue retrasado para Flecker (minuto 14), que desde fuera del área, libre de marca, envió un tiro que sorprendió al arquero irlandés Caoimhin Kelleher.



Tras una mala primera parte, el Liverpool despertó en la segunda.



Una caída en el área de Luis Díaz fue castigada con penal y Darwin Núñez igualó el partido desde el punto fatídico en el 56.



El segundo gol fue de Luis Díaz, en el 63, con un remate desde el corazón del área y con asistencia de Ryan Gravenberch. El 3 a 1 definitivo lo firmó Salah (88), en otra jugada con protagonismo sudamericano, ya que el pase se lo dio Núñez.



Con su reacción, el Liverpool prolonga su buen momento, después de haber ganado sus cuatro últimos partidos en la Premier League, donde es tercero a apenas dos puntos del líder Manchester City.