De Blooming a Brasil: Rafinha jugará en el Santa Cruz FC de la Serie D

De esta forma, Rafinha vestirá la camiseta de otro equipo que no sea Blooming tras seis años. Durante su estadía en la academia, disputó 135 partidos, anotó 38 goles y brindó 30 asistencias, acumulando un total de 9,716 minutos sobre el terreno de juego. Su desempeño lo consolidó como uno de los ídolos más queridos por la hinchada celeste.



“Quiero agradecer a todo el staff de Blooming, a la dirigencia, al cuerpo técnico, a todos mis compañeros y sobre todo a la hinchada que siempre me apoyó. Aquí siempre habrá un hincha más”, manifestó el jugador tras disputar su último encuentro ante The Strongest, donde además anotó un gol.