De Borja a Farías: “No ha encontrado un estilo de juego y, además, muchas promesas incumplidas”

Carlos Borja es palabra autorizada para hablar de la selección boliviana de fútbol. Fue capitán de la Verde durante muchos años, incluido en el Mundial de Estados Unidos 1994. ‘Pichicho’ habló con DIEZ sobre el equipo de todos, que actualmente ocupa el penúltimo lugar en la tabla de posiciones de las eliminatorias a Catar 2022.

“La selección es una muestra de la realidad de nuestro fútbol, porque si analizamos la participación de equipos bolivianos en torneos internacionales es prácticamente lo que pasa con la selección. El problema fundamental es que no hacemos nada en nuestro fútbol, no solucionamos los problemas que tenemos, no promocionamos jugadores, no tenemos una organización positiva, la planificación es errada”, comenzó diciendo.

Aunque no lo nombró, apuntó a César Farías y observó la convocatoria de algunos jugadores que a su entender están siendo promocionados en la selección absoluta.

“La selección no está para promocionar jugadores, su nombre lo dice, es la selección de los mejores jugadores para que nos representen y podamos conseguir resultados, no está para promocionar jugadores. La promoción de jugadores nace de la propia estructura del fútbol, pero como todo está mal no hay esa promoción. Los jugadores tienen que ser elegidos de acuerdo a su rendimiento en sus equipos”, agregó.

Considera que hasta la fecha César Farías no ha encontrado un estilo de juego para la selección y eso se refleja en los partidos y en los resultados que viene logrando la Verde.

“No ha encontrado un estilo de juego y además, muchas promesas incumplidas. En el fútbol no hay que hacer promesas anticipadas, el fútbol te brinda sorpresas en cada partido y no hay resultados anticipados, hay que ser muy mesurados al respecto y hacer un mejor trabajo y la elección de jugadores pasa por la idea de fútbol que tiene el técnico, aunque tampoco hay mucho para escoger en nuestro medio”, aseveró Borja.

El próximo partido de la selección boliviana será el jueves (19:30) contra Argentina, en Buenos Aires y el ex capitán de la selección no se ilusiona con un buen resultado, pero aseguró que seguirá apoyando.

“Esta selección no ilusiona. Ojalá podamos ilusionarnos, de que pueda brindarnos un resultado positivo que es complicado. Lo que pasa es que nos ilusionamos y cada vez es lo mismo y nos sentimos defraudados, pero hay que seguir apoyando a la selección y que se pueda revertir los resultados”, finalizó.