De la mano de Bielsa, Uruguay va de sorpresa en sorpresa en las Eliminatorias

El rosarino de 68 años, apodado el "Loco" por su talante impredecible y su intensidad obsesiva como estratega, asumió en mayo como director técnico de la selección uruguaya de fútbol. Desde entonces, acumula cinco triunfos, un empate y una derrota en siete partidos jugados, los dos primeros amistosos y el resto oficiales.



Su estilo, una combinación de velocidad, presión en el campo adversario y vértigo en el ataque, ya le valió a Uruguay el segundo lugar en la tabla de posiciones de la clasificatoria hacia el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.



Gracias a Bielsa, Uruguay quedó apenas detrás de Argentina, que el jueves en Buenos Aires perdió su rancha de invicto desde la final de Catar-2022 en un estadio La Bombonera repleto.



"Lo que hizo Bielsa hay que sacarse el sombrero", dijo la leyenda del fútbol argentino Óscar Ruggeri en la cadena ESPN, al comentar la victoria 2-0 del jueves que frenó a la Argentina de Lionel Scaloni.



Hasta el astro albiceleste Leo Messi elogió a Bielsa, exseleccionador de Argentina, como DT de Uruguay. "se ve la mano de él en el equipo", dijo.



También hubo aplausos para Bielsa hace un mes, cuando Uruguay le ganó a Brasil 2-0 en el Estadio Centenario de Montevideo.



"Fue un capítulo fundacional. Cuando en el futuro, aún sin saber cuál será su desenlace, se repase el ciclo de Marcelo Bielsa al frente de la Selección de Uruguay, será imposible eludir la noche del martes 17 de octubre de 2023", indicó el portal de la FIFA, al relatar "la presión incesante que diseñó Bielsa" frente a la 'Seleção' dirigida por Fernando Diniz.



- Euforia -

Bielsa logró en 29 días lo que no pasó en 64 años: desde 1959 Uruguay no le ganaba a Brasil y Argentina de forma continua.



En las redes sociales, había euforia no sólo entre los que consideran a Bielsa un maestro legendario y recuerdan con cariño y nostalgia sus logros en el fútbol europeo, sino también entre los que lo cuestionaron en Uruguay por su apuesta a la renovación, con un elenco sin los jugadores históricos de la Celeste, ni futbolistas del medio local.



Incluso había memes en los que el prócer uruguayo José Artigas aparecía con el rostro de Bielsa.



Luis Suárez, el máximo goleador de la Celeste convocado por primera vez por Bielsa para estas quinta y sexta fechas FIFA, siguió el partido contra Argentina desde el banco de suplentes, y festejó con una sonrisa de oreja a oreja.



"Qué lindo vivirlo y disfrutarlo para poder contarlo URUGUAY, URUGUAY NOMÁ! Enorme esfuerzo de esta banda", escribió en la plataforma X (antes Twitter).



En La Bombonera, donde Bielsa celebró hace 32 años su primer título como DT, el entrenador de Uruguay reiteró su gratitud hacia un equipo que se viene consolidando y en el que ya destacan figuras como Darwin Núñez y Ronald Araujo.



"Les agradecí mucho a los jugadores el triunfo que consiguieron y valoré mucho el esfuerzo que hicieron, de algún modo se ganó legítimamente. Estos son partidos muy difíciles de ganar", dijo, mesurado sobre el largo camino por delante.