De milagro: Royal Pari empató 1-1 ante Tomayapo al minuto 100'

Perdido, deambulante, y último del grupo B. Royal Pari rescató un empate ante Tomayapo en Santa Cruz, y aún mantiene sus posibilidades de clasificar a cuartos de final en el Torneo Apertura. Sacó 4 puntos de 12 posibles, y teniendo a Nacional (puntero) y Blooming (escolta) con 8 y 7 respectivamente, el panorama es complicado para el inmobiliario.



Desde el pitido inicial, Royal Pari buscó imponerse con más empuje que juego, y peligrosos remates de media y larga distancia. Sin embargo, fue Tomayapo quien aprovechó al máximo una oportunidad al minuto 14'. Un letal contragolpe liderado por Matías Noble culminó en un certero gol de Miguel Graneros, quien definió con precisión al palo izquierdo del arquero Diego Méndez.



A pesar de la lluvia que caía sobre el terreno de juego, Royal Pari no bajó los brazos e intentó igualar las acciones con disparos desde fuera del área, aprovechando la pelota mojada y la amplitud del campo. Sin embargo, la falta de precisión impidió que lograran el objetivo antes del descanso.



El primer tiempo también estuvo marcado por una polémica jugada en el minuto 43', cuando el VAR intervino para revisar una posible roja para Olmes García, delantero de Royal Pari, por un planchazo sobre Aldair Cantillo. Tras la revisión, el árbitro optó por mostrarle solo la tarjeta amarilla, dejando al equipo local con once jugadores en el campo.



En la segunda mitad, Royal Pari salió con ímpetu en busca del empate, pero la imprecisión seguía siendo su principal obstáculo. Tomayapo, por su parte, supo mantener su ventaja y respondió con peligrosos contragolpes, aunque no lograron concretar un segundo gol.



Sobre el final del partido, Royal recobró la memoria. Comenzó a atacar con más profundidad, especialmente con Víctor Morales que estrelló un cabezazo en el travesaño, y consiguió un penal al minuto 95'.



Luego de la revisión VAR, el juez corroboró el penal, y expulsó a Pedro Galindo que se había ganado la segunda tarjeta amarilla. Penal y sin arquero, ya que Cristian Arán (DT de Tomayapo) ya había quemado las tres ventanas de sustituciones. Hallysson Padilha se calzó los guantes, y tomó la responsabilidad.



Olmes García tomó la pelota en el punto fatídico, y con un disparo al palo izquierdo, anotó el 1-1 final. Partido de pocas emociones en tres cuartas partes del partido, tuvo emociones vibrantes en los minutos finales.



Con este empate, Royal Pari se ubica en la tercera posición del grupo B, manteniendo su ilusión en el Torneo Apertura. Por otro lado, Tomayapo suma 7 puntos, empatando en el segundo lugar con The Strongest.



Las próximas jornadas prometen ser determinantes para ambos equipos. Royal Pari se enfrentará a Blooming el viernes 15 de marzo, mientras que Tomayapo recibirá a The Strongest el miércoles 13 del mismo mes.