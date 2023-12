Debacles que sirvieron al City para ser campeón de Europa y del mundo, según Pep

Dentro de las múltiples reflexiones que ha hecho Pep Guardiola tras derrotar al Fluminense en la final del Mundial de Clubs (4-0), una ha ido dedicada al Real Madrid. El exentrenador del Barcelona cree que sin debacles como la vivida hace dos temporadas en el Santiago Bernabéu en las semifinales de la Champions League, cuando los blancos lograron remontar de manera épica para eliminar al Manchester City, su equipo no hubiera llegado donde está ahora, siendo campeón de Europa la campaña pasada y del mundo la actual.

“Le dije al equipo: la razón por la que estamos aquí no es Estambul, no es el Inter de Milán. La razón por la que estamos aquí es Mónaco, Liverpool, Tottenham, Lyon... Es la final contra el Chelsea que perdimos y los últimos minutos contra el Madrid. Duele en ese momento, pero ahora no duele. Eso nos ayudó y nos sirvió para ganar al Inter de Milán. Es un proceso. Los grandes clubes están acostumbrados a eso, pero para nosotros fue nuevo, sentir que podemos hacerlo, creer que podemos ganar en todas partes...”, aseguró.