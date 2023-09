"Debemos continuar creyendo en nosotros mismos", dice Pochettino, DT del Chelsea

"Siempre hemos sabido que un nuevo proyecto es difícil" de ponerlo en marcha, afirmó el técnico nombrado a finales de mayo. La situación era "un poco inestable" esta pretemporada y el equipo comenzó verdaderamente a jugar junto "tras el cierre del mercado de traspasos", el 1 de septiembre, apuntó.



Para el argentino, el equipo mostró después rápidamente "sus ideas y la forma en la que domina" durante los partidos. "Todo el mundo en este país ve que Chelsea merecería más pero no hemos logrado meter goles, la cosa más importante en el fútbol".



Los londinenses llevan tres partidos de campeonato sin marcar, una mala serie alargada el domingo con una derrota por 1-0 en inferioridad numérica contra Aston Villa.



"Es normal ser criticado, seguro, ya que no ganamos, pero debemos continuar creyendo en nosotros", dijo Pochettino en conferencia de prensa.



Para el exentrenador de Tottenham y del París Saint-Germain, "el equipo está muy bien organizado, los esfuerzos realizados son enormes", pero "no estamos acertados de cara al gol", añadió. "Es lo que hay que tratar de arreglar, e intentar aportar más confianza a nuestros jugadores ofensivos".



Pochettino asegura que la Copa de la Liga es "uno de los objetivos" de la temporada. "Debemos pensar que es una oportunidad de ganar un trofeo".



Chelsea no disputa ninguna competición europea esta temporada, tras su duodécima plaza final el año pasado en el campeonato. Los Blues, privados de varios jugadores por lesión (Wesley Fofana, Reece James, Romeo Lavia, Christopher Nkunku...) son actualmente decimocuartos tras una sola victoria, dos empates y tres derrotas.