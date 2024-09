"Debemos ser intensos y 'ahogar' a Venezuela", afirma Robson Matheus

Robson Matheus, volante de la selección boliviana, reflejó la consigna del equipo para enfrentar a Venezuela el próximo jueves en El Alto: intensidad y desgaste del rival. Apunta a sacar ventaja en los 4,095 metros sobre el nivel del mar del estadio Municipal de Villa Ingenio.



"Desde el primer minuto debemos ser un equipo intenso, tenemos que ahogar a Venezuela, sabemos que no es fácil para ellos jugar en la altura. Hay que tener paciencia y saber atacar y defenderse de la mejor manera. Venimos entrenando bien, en Villa Ingenio hicimos un poco de fútbol, estamos conociendo la cancha", indicó Matheus.



El mediocampista proyectó que Venezuela apostará por defenderse con una línea de cinco y buscar lastimar de contragolpe. "Pensamos que Venezuela vendrá a defenderse con una línea de 5, se van a meter atrás y seguro van a querer hacer daño de contragolpe. Nosotros estamos practicando nuestro juego, no debemos alocarnos y debemos mover mucho el balón hasta que el rival sienta el desgaste", añadió.



Matheus también se refirió a Alaín Baroja, arquero venezolano que es su compañero en Always Ready y que fue convocado a su selección. "Baroja es un gran arquero, es muy inteligente, pero también conozco sus debilidades. En la altura la pelota va diferente, te puede engañar y eso hay que aprovechar en El Alto", sentenció.



El volante se perfila como uno de los generadores de juego que planea utilizar el DT Óscar Villegas. Su buen desempeño en la altura, al militar en Always Ready, es un plus para la Verde.