Defensor de Real Santa Cruz confiesa que hace gestiones para concretar incentivo económico de Always Ready e Independiente

Juan Rivero, uno de los capitanes del plantel de Real Santa Cruz, admitió este martes que inició gestiones ante jugadores amigos de Always Ready e Independiente para concretar incentivo económico.

El futbolista habló sobre el tema debido a que se filtró un audio, que se hizo viral en redes sociales, en la que anuncia que gente de Always Ready estaba interesada en pagarle el pasaje de retorno del delantero dominicano Edarly Reyes, que se encuentra en Estados Unidos, para que pueda jugar el sábado ante The Strongest (63 puntos), equipo que disputa el título con Independiente (62) y los millonarios de ElAlto (61) a un fecha del final del campeonato de la División Profesional.

“El audio es mío. Yo estaba hablando justamente con una persona que conocí en La Paz, cuando estuve en Always Ready. Era una charla entre amigos. Él es hincha del Tigre a morir y me dijo que había un dinero para que por ahí yo vaya para atrás o haga un penal. Yo, riendo, le digo estás loco y le aclaro que pediré un premio a Always Ready y a Independiente para salir a ganar porque a nadie le gusta que le den la vuelta olímpica en su casa”, declaró Rivero al programa Gente de Fútbol de radio Grigotá.

Según Rivero, es normal recibir incentivo para ganar, no así para perder. Recordó que eso pasó cuando en temporadas pasadas jugó en Sport Boys y recibieron un premio del Tigre por derrotar a Bolívar en Warnes.

El defensor explicó que a la hora de negociar siempre se da entre los capitanes o jugadores, quienes se comprometen en cumplir el acuerdo.

Lamentó que en Real estén obligados a realizar estas gestiones, ya que el club les debe cinco meses de salarios y hace diez días apenas recibieron el 20 por ciento de un sueldo.

“Trato de hacer la gestión para después decirles a mis compañeros cuánto hay para que salgamos a ganar y así podamos llevar algo a casa para la Navidad. Vienen las fiestas y los hijos te piden cosas y del club no hay nada”, expresó.

También dijo que en el grupo hay malestar porque la dirigencia canceló este martes más de 40 mil dólares a un solo jugador (Edarlyn Reyes), siendo que para el resto no hay plata.

Partidos de los que luchan por el título

Domingo 12 de diciembre

1. Guabirá-Independiente (15:00)

2. Aurora-Always Ready (15:00)

3. Real Santa Cruz-The Strongest (15:00)

Tabla de posiciones

1. The Strongest 63 puntos

2. Independiente 62

3. Always Ready 61

