Del avión al entrenamiento: Algarañaz llegó a La Paz y se sumó a la selección

“Fue un viaje largo, pero ya estamos acá, en la ciudad maravilla, para ponernos a disposición del profesor. Me cambio y me voy al entrenamiento; no tengo tiempo para descansar. Voy a ponerme el overol inmediatamente y hoy no será la excepción; es una de las características que tengo. A mí no me cuesta adaptarme, así que trabajaré contento y haré las cosas bien”, manifestó Algarañaz tras bajar del avión.