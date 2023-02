Del Valle por el desquite ante Flamengo por la Recopa Sudamericana

Independiente del Valle y Flamengo volverán a protagonizar la final de la Recopa Sudamericana como en 2020, cuando el club brasileño se alzó con el trofeo con un global de 5-2 labrado con su goleada en el emblemático Maracaná.



La historia se repetirá tal cual: los ecuatorianos harán de locales en la ida este martes (20:30 HB) en su bastión de Sangolquí, como monarcas de la Copa Sudamericana contra el 'Mengão' como dueño de la Libertadores.



Hace tres años, el 'matagigantes' ecuatoriano no pudo sostener en Quito la victoria parcial 1-0 lograda a los 20 minutos del primer partido y apenas si alcanzó a empatar 2-2 con un agónico penal a los 90+1.



Ya mortecinos, los de Sangolquí -un valle aledaño a Quito- cayeron por 3-0 en la revancha en Rio de Janeiro, que en ese momento les pudo haber dado el segundo título internacional en su joven carrera profesional.



El cotejo de ida por la final de la Recopa Sudamericana de 2023 se desarrollará en su estadio, con capacidad para unas 12.000 personas, a partir de las 19H30 locales del martes (00H30 GMT del miércoles), con arbitraje de los chilenos Piero Maza (central), José Retamal y Claudio Urrutia.



- Jerarquía -

El equipo carioca "hoy en día es en club con más jerarquía dentro del continente", estimó el argentino Martín Anselmi, estratega de los negriazules.



Agregó que "acá hay que intentar sacar la diferencia. Nosotros jugando de local, en nuestra cancha, con nuestra gente, es el partido que tenemos que jugar y después ir al Maracaná a ser nosotros, a nunca resignar".



Independiente prácticamente no juega de manera oficial desde octubre, en que venció 2-0 al brasileño Sao Paulo en la final única por la Copa Sudamericana 2022 y cerró su participación en el campeonato nacional anual, colocándose tercero con 56 puntos en 30 compromisos.



Hace menos de dos semanas enfrentó al quiteño Aucas, actual monarca local, al que goleó 3-0 en la final de la Supercopa Ecuador.



El 'Fla', con la mayor hinchada de Brasil, ha tenido por su parte una intensa actividad de alto nivel luego de ganar 1-0 al Athletico Paranaense en la final de la Libertadores, también en octubre.



Sufrió un duro traspié al quedar tercero en el reciente Mundial de Clubes de Marruecos, cuando se descontaba que jugaría la final con el Real Madrid, pero cayó en semifinales por 3-2 con Al Hilal de Arabia Saudita. En este torneo logró luego un deslucido tercer puesto al derrotar 4-2 al egipcio Al Ahly.



Antes también sufrió otro revés, en esta ocasión en la Supercopa de Brasil contra Palmeiras, con el que perdió 4-3.



Desde el fracaso en el Mundial de Clubes, su timonel, el portugués Vítor Pereira, ha realizado varios cambios en la formación.



- Los mata-mata son un desafío -

Con la lesión del volante Gerson, las dudas aumentan para el choque con el negriazul ecuatoriano.



También se suman las bajas por molestias físicas del central Léo Pereira (titular), del lateral Filipe Luís (alterna el puesto con Ayrton), del extremo Marinho (suplente) y del arquero sustituto Hugo. El atacante Bruno Henrique, lesionado de larga data, tampoco viajó a Ecuador.



La gran duda es si Pereira dará prioridad a la defensa -en ese caso pondría a tres volantes defensivos- o si mantiene a los cuatro duros de arriba, pero con Everton Ribeiro actuando como volante mixto.



Sin embargo, el Flamengo no es para nada una pera en dulce.



"A mí me gustan los mata-mata porque al final creo que tiene un desafío", sostuvo Anselmi.



La vuelta de la Recopa Sudamericana está prevista para el 28 de febrero en Rio de Janeiro.



En caso de empate en puntos y diferencia de goles, habrá un alargue de 30 minutos y de persistir la situación de pasará a la definición por tiros desde el punto penal.



Posibles alineaciones:



Independiente del Valle: Wellington Ramírez - Mateo Carabajal, Richard Schunke, Agustín García - Matías Fernández, Jordy Alcívar, Lorenzo Faravelli, Cristián Pellerano, Beder Caicedo - Lautaro Díaz, Junior Sornoza. DT: Martín Anselmi.



Flamengo: Santos - Guillermo Varela, Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton - Everton Ribeiro (Erick Pulgar), Thiago Maia, Arturo Vidal - Giorgian de Arrascaeta - Pedro y Gabigol. DT: Vítor Pereira.