Del viejo estadio al nuevo Tahuichi...

Pasaron décadas, campeonatos, campeones, grandes jugadores, muchos equipos, miles de anécdotas, soportó el impacto de un avión y de una avioneta, se le cayó una tribuna, sufrió transformaciones, le cambiaron tres veces el nombre y ahí está, firme, renovado para seguir siendo escenario de grandes historias del fútbol cruceño.

_Buenas, don Tahuichi Aguilera

Hola, qué tal. Aquí estamos, mejorando de a poco.

_¿Siempre radicó acá?

Sí, desde 1936, en terrenos cedidos por el gobierno de Enrique Peñaranda.

_Nació como Departamental, después fue Willy Bendeck y hoy Tahuichi, ¿con cuál de los nombre se queda?

Me da igual, todos tienen su importancia, es cuestión de acostumbrarse.

_¿Desde cuándo acogió al fútbol cruceño?

Desde ese año. Ahí empieza la tercera etapa del fútbol local.

_¿Quiénes participaron aquella vez, se acuerda?

Florida, Strongest, Franco, Santa Cruz, Transportes y Warnes. Florida fue el campeón.

_¿Cuánta historia, no?

Uff, muchísima, pero también miles de anécdotas y momentos especiales.

_¿Como cuáles?

Cuando me cambiaron las tribunas, empezando por la de Preferencia, de madera a cemento, a principios de los 70; que luego se vino abajo y la tuvieron que hacer de nuevo. Después me aumentaron de capacidad, me mejoraron la cancha varias veces, y ahora, que me hicieron un ‘lifting’.

_Cuéntenos sobre la tribuna que se vino abajo…

Sucedió tres semanas después de la presentación del Santos de Pelé. El 19 de junio de 1971. Un sábado al mediodía, día de partido, porque se disputaban fechas dobles. De pronto hubo un estruendo terrible y se desplomó parte de Preferencia. Era una tribuna que estaba construyendo la empresa Conbo. Al día siguiente era el clásico entre Blooming y Oriente.

Un partido del campeonato nacional de 1967, entre Bolívar y Blooming, con el sector de Preferencia de fondo. Las tribunas ya eran de cemento en esa época

_¿Qué año le construyeron las tribunas de cemento?

A fines de 1964. Al año siguiente arrancaría el fútbol profesional en Santa Cruz. Diez años después llegó la iluminación. Fue un 24 de septiembre, ese día disputaron un amistoso Destroyers y La Bélgica.

_Linda época, otro fútbol

Sí. Empezaron a llegar muchos jugadores extranjeros. Uno de los primeros fue el peruano Gadea, pero la mayoría eran paraguayos y brasileños… Medina, Amarilla, Cabrera, Pedrozo, Ladislao Jiménez, Magín Gómez, Chuizano, Jovino Mendoza, Ocampo, Matateo, Gerson, Milton Joana, Dedé, Toninho, Jesús, Edson, Capú, Luisinho…Después empezaron a venir argentinos.

_Tiene buena memoria. Recordamos otros hechos e historias del fútbol local

Intentemos. Tendremos que ayudarnos con libros de Chanchito Rivero, Choco Rivero, Mario Suárez Riglos y Belicoso.

_Hubo buenos equipos y una etapa de crecimiento para la ACF

Es cierto. Destroyers fue el primer campeón profesional, en el 1965; repitió el 66; después se consagró Blooming en el 68; Oriente tuvo un ciclo brillante con 5 campeonatos consecutivos, del 69 al 73; Guabirá en el 75, y La Bélgica en el 76. Después se jugaría el Integrado, nació la Liga y empezó otra historia.

_Venían muchos equipos del exterior a disputar amistosos

Es cierto. Por acá pasaron, entre otros, Santos, Vasco Da Gama, Bonsucesso, Portuguesa y Palmeiras, de Brasil; Olimpia, Rubio Ñu, Libertad y Guaraní, de Paraguay; River, Boca, Independiente, Huracán, Chacarita, Estudiantes, Newells Old Boys, Quilmes y Argentinos Juniors, de Argentina. También Lokomotiv de Checoslovaquia y Sportfreunde de Alemania.

_¿Fue cuando llegaron Pelé y Garrincha?

Dos leyendas. Garrincha vino con Portuguesa para enfrentar a Destroyers, el 67; y Pelé con el Santos, el 71, para medirse con Oriente. Este último fue un partidazo, ganaron los brasileños 4-3, y Pelé desvió un penal en el arco donde hoy se ubica la barra de Blooming. Años después, también jugaría aquí Diego Maradona, con Argentinos Juniors.

La antigua tribuna de General con las casetas de radio al fondo, construidas de madera a fines de los años 60. Hoy están ubicadas en el sector de Preferencia

_Seguro que también fue escenario de hechos polémicos

Sí, como aquel partido entre Guabirá y Universidad que terminó 1 a 1 y provocó el descenso de Blooming, en 1974 (La ACF consideró que hubo intención de perjudicar a los celestes y sancionó a Guabirá y a la U). Ese día, el brasileño Tota falló un penal para los azucareros.

_Y de algunos momentos tristes…

Claro. Uno de esos es la jugada en la que Erwin Frey se fractura el antebrazo al intentar tapar un remate del delantero argentino Silvio Rojas, durante un clásico del año 69. Lo lamentaron todos los que estaban en las tribunas.

_Pero ninguno como aquel día que cayó el Boeing carguero en los alrededores y se estrelló en su sector de General.

Sin duda. Fue un día muy triste. Sucedió pasado el mediodía del 13 de octubre de 1976. Murieron alrededor de cien personas, entre ellos muchos jóvenes que estaban jugando al fútbol en la cancha ubicada donde es hoy el estacionamiento. Una de las víctimas fue el canchero “Zaya Mora” y parte de su familia.

_Algo que quedó para la anécdota y no pasó a mayores, fue lo de la avioneta, años más tarde

Si, increíble, una avioneta se aprestaba a aterrizar en el aeropuerto El Trompillo y quedó atascada en el techo de Preferencia.

_Cambiando de tema. También fue anfitrión de varias selecciones

Si. Acá jugaron amistosos Polonia, Paraguay, Finlandia, Checoslovaquia, Bulgaria, Venezuela, Perú, Brasil, Chile, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos, Panamá, Guyana, Costa Rica y Haití.

_Y fue escenario de torneos internacionales, como el Preolímpico del 87, la Copa América del 97, el Sudamericano de menores y las clasificatorias para el Mundial de México 86. ¿No es así?

Si. Esos partidos de eliminatoria generaron polémica, primera vez que no se jugaban en La Paz, y además se lo hacía en Santa Cruz. Brasil y Paraguay eran dos equipazos. Bolivia desaprovechó sus chances y los brasileños ganaron de contragolpe, con un gol de Casagrande y un autogol de Noro. El otro partido fue empate.

La segunda tribuna de Preferencia, que data de los años 60, previa a la etapa de construcción de las tribunas de cemento en los cuatro costados del escenario

_¿Algunos momentos memorables?

Cuando los equipos cruceños consiguieron sus títulos nacionales: Oriente campeón 1971, la tarde que le ganó a Municipal (3-0), el 30 de enero de 1972; Guabirá campeón 1975, la noche que venció a 31 de octubre (3-0) el 15 de enero de 1976; Blooming campeón 1999, la tarde que venció a The Strongest (3-2), el 19 de diciembre de 1999.

_ ¿Triunfos inolvidables?

No me olvido de las goleadas de Oriente a Litoral (7-0) y Bolívar (5- 0); o el 12 a 2 de Blooming a Wilstermann, las tres en 1987.

_También fue testigo de muchos golazos, seguro

Si. El gol de Saldías a Wilstermann, el de Toninho a Blooming en semifinales del torneo 1979, el de Silvio Rojas a Oriente, por Copa Libertadores, los dos goles de tiro libre de Chichi Romero a Bolívar, calcados, jugando para Real Santa Cruz; el tiro libre de Roberto Pérez a Nkono; los de Tucho Antelo para el 7-0 a Litoral...

_ También fue testigo de la aparición de grandes talentos nacionales, como Chichi Romero, Milton Melgar, Limberg Gutiérrez, goleadores como Tucho Antelo, El Diablo Etcheverry, Platini Sánchez, Joselito Vaca y tantos otros tahuichis…

Sí, sí, pero dejémoslo ahí, porque no acabamos nunca.

_Es cierto, que esté bien

La verdad que me siento bien, rejuvenecido.

La primera tribuna de Preferencia del estadio cruceño, con horcones de galería, construida de ladrillo y cal, de dos pisos, a fines de los años 30