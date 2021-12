Demanda de Reyes contra Real por impago de salarios fue observada por el TRD

Escucha esta nota aquí

El Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) de la Federación Boliviana de Fútbol dejó sin efecto la demanda que presentó el futbolista dominicano Edarlyn Reyes contra Real Santa Cruz para pedir su libertad de acción por impago de seis meses de salarios.

“Desprendiéndose de la revisión detenida de obrados, se constata que hasta el presente los actuados procesales se reducen a reproducción mecánica y sin haberse presentado el original, a lo que se suma que la demanda es presentada por el señor Víctor Hugo Pérez, que no es patrocinante ni demandante, por lo que carece de personería jurídica y legitimidad, lo que hace que obrados sean ilegalmente gestionados hasta la fecha y en cuya virtud, se deja sin efecto su admisión, mientras se corrija de los vicios observados”, dice el texto del documento que firma Aidé Ledezma Quintana, secretaria del TRD, luego de la audiencia virtual de este martes por la mañana y de la que estuvieron presente los representantes las dos partes en disputa.

Reyes, que fue fichado en Real en febrero de este año, presentó la demanda el 26 de noviembre pasado en la que pidió “Rescisión unilateral de contrato de trabajo deportivo (despido) por causal imputable al club por el no pago de las cuotas mensuales pactadas, indemnización, pago de sueldos devengados hasta la finalización del contrato”.

En su reclamo, el futbolista informó que le adeudan seis meses de sueldos, además de 100 dólares por cada gol convertido y el mismo monto por las asistencias realizadas durante el campeonato, un tema acordado con la dirigencia.

Reyes es el goleador de Real Santa Cruz con 14 goles (1.400 $us) y suma ocho asistencias (800 $us) más su salario de junio (3.000 $us) y los sueldos de julio a diciembre (36.000 $us porque desde julio se le dobló el sueldo), hace un monto global de 41.200 dólares.

Al respecto, el club albo presentó en la audiencia una copia del cheque con el que se canceló todo lo adeudado a Reyes, quien el sábado, después del partido ante Oriente Petrolero, anunció que fue su último partido en Real Santa Cruz.

La dirigencia del club cruceño argumenta que Reyes debe retornar al equipo para respetar su contrato, que tuvo modificaciones en julio y que lo liga a la entidad merengue hasta el 2023.

