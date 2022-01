Dembélé no deja de dar preocupaciones en el Barcelona

Escucha esta nota aquí

El delantero del Barcelona, Ousmane Dembélé, sufre una indisposición gástrica y no se presentó al entrenamiento matutino del primer equipo, este domingo, según informó el club en un comunicado oficial.

El francés, que sigue en una encrucijada por su renovación de contrato, no entra en los planes de Xavi Hernández hasta que se resuelva su situación contractual.

El jugador cayó de la convocatoria ante el Athletic Club en Copa del Rey y también lo ha hecho en la lista frente al Alavés.

El ex del Borussia Dortmund no ha acudido a la cita del club, tal y como reza el comunicado del club: "El jugador del primer equipo Ousmane Dembélé no se ha presentado esta mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, tal y como estaba citado, por una indisposición gástrica". /Sport

