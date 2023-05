Denuncia de racismo sacude al fútbol sudamericano tras el caso Vinicius en España

Rodallega, de 37 años, exjugador del club inglés Fulham y de la selección cafetera, dijo que fue tildado de "mono" y "negro" en medio de una discusión durante el partido que su equipo cayó el martes 1-0 con Independiente de Santa Fe ante Gimnasia y Esgrima en la ciudad de La Plata (60 km al sur de Buenos Aires) por la Copa Sudamericana.



"No mejoramos como humanidad, es un desastre lo que pasa en el mundo entero, una tristeza que vengamos aquí y pase esto. No digo que perdimos por la gente, pero el tema del racismo ya cansa", declaró a la prensa Rodallega al finalizar el partido.



Su denuncia se produce luego de las agresiones racistas que sufrió el brasileño Vinicius Jr, del Real Madrid, en España durante un partido ante Valencia por la Liga española el fin de semana.



El club Ginmnasia y Esgrima, del que Diego Maradona era DT cuando falleció en 2020, repudió el hecho y prometió una investigación interna, al igual que la Conmebol que en los últimos años ha endurecido sanciones contra el racismo tras verificarse hechos discriminatorios en varios estadios de Sudamérica.



"Nosotros como institución repudiamos cualquier acto puntual e individual que haya ocurrido contra el jugador", declaró este miércoles el vicepresidente de Gimnasia, Juan Pablo Arrien, al indicar que se iniciaron acciones para identificar a las personas que profirieron los insultos.



- No solo en Europa -

"No solamente pasa en Europa", admitió el directivo de Gimnasia, al aludir al caso Vinicius, que generó una ola de indignación internacional.



El brasileño, de 22 años, ha cosechado un apoyo global tras haberse plantado contra los insultos racistas que le lanzaron el domingo hinchas del Valencia en Mestalla.



La Conmebol, en tanto, repudió la ofensa contra Rodallega y abrió un expediente para investigar el caso, dijo a la AFP una fuente de la organización deportiva.



En coincidencia, con la consigna "basta de racismo", la Conmebol lanzó hace un año (mayo de 2022) una campaña de concientización para frenar el racismo en el fútbol.



"Conmebol no acepta actos de racismo. Los mismos no tienen cabida en el fútbol sudamericano", advirtió entonces la organización.



- Sanciones más duras -

La entidad del fútbol sudamericano endureció las sanciones por los casos de racismo.



Cualquier jugador u oficial que insulte o atente contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas "será suspendida por un mínimo de cinco partidos o por un periodo de tiempo mínimo de dos meses", dice una de las disposiciones.



La multa contra el club responsable aumentó en 2022 de 30.000 a 100.000 dólares luego de una serie de hechos que ocurrieron en estadios del fútbol regional.



Entre numerosos episodios que se registraron en los últimos años, la mayoría contra equipos brasileños, tres hinchas de Boca Juniors fueron detenidos en 2022 en Sao Paulo por realizar gestos racistas o nazis durante los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians.



Un año antes, Flamengo denunció ante la Conmebol gritos racistas de hinchas de Olimpia de Paraguay contra sus jugadores en los cuartos de final de la Libertadores.