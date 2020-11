Denuncian sobreprecio en la compra de terreno para la Casa de la Verde, ante la Fiscalía

Escucha esta nota aquí

(INCLUYE VIDEO) Presidentes de clubes y representantes de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de los miembros del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por la compra de los terreros de la Casa de la Verde (Centro de Alto Rendimiento de la FBF), con supuesto sobreprecio. Dicha denuncia se hizo efectiva el 29 de octubre pasado.

Según la documentación, el metro cuadrado de los terrenos adquiridos subió de Bs 0,48 a Bs 487,9 en cinco meses. También detallaron los depósitos "irregulares" que se realizaron a dirigentes y a personas particulares. Asimismo, informaron sobre el caso San José y un manejo supuestamente irregular de recursos económicos.

El 18 de febrero de 2019, Guido Tórrez Villa Gómez y Robin Jofré Azzarini compraron un terreno a la empresa Mecánica SRL de 206.000 m2, ubicado en la Zona Alto Irpavi, de La Paz. El precio fue de Bs 100.000 (más gravámenes de $us 7.000 y de Bs 5.579).

Posteriormente, los dueños deciden dividir la superficie en dos lotes, uno de 40.000 m2 y otro de 166.000 m2. Luego constituyen la sociedad Andean Consulting Group Bolivia S.A. (Jessica Paniagua Requena, Deyva Patón Chumacero, Villa Gómez y Jofre Azzarini) y los accionistas dan el valor de Bs 6.000.000 al primer terreno, como aporte de Villa Gómez y Jofre Azzarini a este grupo. Hasta ese momento, el m2 se incrementó de Bs 0,48 a Bs 150.

El 20 de septiembre del mismo año, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) compra el terreno a Andean Consulting Group Bolivia S.A., según la escritura pública N° 205/2019, con la firma de los representantes César Salinas y Villa Gómez, respectivamente.

El 11 de marzo firmaron un contrato privado de preventa y se le adelantó $us 100.000, antes de que esta sociedad sea dueña del terreno y antes de que se realice la división. El precio final es de $us 2.800.000. El m2 se elevó de Bs 0,48 a Bs 487,9.

Cheques y depósitos

En el documento, los denunciantes también exponen que dirigentes y personas ajenas a la FBF recibieron depósitos desde la cuenta federativa. En la lista no aparece Robert Blanco, que es reconocido como presidente por un amparo constitucional, pero él admitió haber recibido $us 5.000 el 24 de diciembre de 2019 y argumentó que no conocía el origen de esos dineros.

A continuación, la cronología de los depósitos y transferencias:

- 20 de febrero de 2019: giro de cheque de $us 50.000 a Lito Alain Ramírez Jiménez (por concepto de préstamo a la Asociación Cruceña de Fútbol, a solicitud de Pablo Salomón, expresidente de la ACF, que guarda detención domiciliaria).

- 20 de febrero de 2019: giro de cheque de $us 50.000 a Tatiana Coca Vaca (por concepto de préstamo a la Asociación Cruceña de Fútbol, a solicitud de Pablo Salomón, expresidente de la ACF, que guarda detención domiciliaria).

- 29 de abril de 2019: giro de cheque de $us 100.000 a Lixia Martínez de Justiniano (suegra de Pablo Salomón expresidente de la ACF, que guarda detención domiciliaria) por concepto de “anticipo a cuenta de futuros ingresos de asociaciones”.

- 29 de abril de 2019: giro de cheque de $us 100.000 a Jorge Ricardo Algarañaz Mercado (esposo de la hija del jefe de prensa de la FBF, Wálter Díaz) por concepto de “anticipo a cuenta de futuros ingresos de asociaciones”.

- 25 de junio de 2019: depósito de $us 20.000 a Jorge Ricardo Algarañaz Mercado (esposo de la hija del jefe de prensa de la FBF, Wálter Díaz) por el concepto “a rendir asesoramiento”.

- 22 de agosto de 2019: desembolso de $us 45.000 a Natalio Sanjinés (funcionario de la FBF) como “entrega de fondos a rendir” para realizar los pagos por anticipo a Auditores Gonzales y Asociados por la elaboración de las Auditorías Especiales de la FBF, de las gestiones 2015-2016-2017.

- 22 de agosto de 2019: desembolso de $us 45.000 a Natalio Sanjinés, sin concepto.

- 24 de diciembre de 2019: depósito de Bs 34.800 a Rolando Aramayo (director de la FBF).

- 24 de diciembre de 2019: depósito de Bs 34.800 a Lily Rocabado (directora de la FBF).

- 24 de diciembre de 2019: depósito de $us 5.000 a Ana Karen Justiniano Martínez (esposa de Pablo Salomón, expresidente de la ACF que guarda arresto domiciliario).

- 24 de diciembre de 2019: depósito de Bs 34.800 a Marcos Rodríguez (presidente en ejercicio de la FBF confirmado por el comité ejecutivo).

- 24 de marzo de 2020: transferencia de $us 5.000 a Rodríguez por concepto de “préstamo personal”.

- 19 de mayo de 2020: transferencia de $us 6.000 a Ana Karen Justiniano Martínez (esposa de Pablo Salomón, expresidente de la ACF que guarda arresto domiciliario) por concepto de “apoyo económico”.

- 4 de junio de 2020: depósito de Bs 13.920,00 a Jaime Cornejo (director de la FBF), sin explicar el concepto

- 16 de junio de 2020: depósito de Bs 13.920,00 a Jaime Cornejo (director de la FBF), sin explicar el concepto

- 3 de julio de 2020: transferencia de $us 3.000 a Ana Karen Justiniano Martínez (esposa de Pablo Salomón, expresidente de la ACF que guarda arresto domiciliario) por concepto de “apoyo económico”.

En el documento también se refiere que la FBF debe a los jugadores de San José y al director técnico de ese equipo en 2018 la suma de $us 700.000, que fueron dispuestos “de manera ilegal, abusiva y arbitraria de los recursos que ya no le pertenecían a San José y tampoco eran fondos propios de la FBF”.

Además, advierte que el amparo constitucional ganado por Blanco no fue acatado por el comité ejecutivo de la FBF.

La denuncia en contra de los mencionados, además de Limber Cardozo Huarachi (presidente del Comité Electoral de la FBF), Noel Montaño Cabrera (secretario general del a ACF), Pedro Alberto Jiménez, Wilson Martínez (expresidente de San José), Freddy Téllez (ex director ejecutivo de la FBF) y Carola Téllez Claros (hermana de Téllez), también fue presentada ante la Conmebol y se puso en conocimiento de los hechos al presidente de la Comisión de Salud, Educación y Deporte de la Cámara de Senadores de Bolivia, Erwin Rivero Zeiglers.

