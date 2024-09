Depay dice que "Dios" y sus raíces africanas lo trajeron a Corinthians

El atacante internacional neerlandés Memphis Depay, fichaje sensación del fútbol brasileño, dijo este jueves que "dios" y su ascendencia africana lo motivaron a fichar por el Corinthians de Sao Paulo, en plena crisis deportiva.



Aún activo en el fútbol europeo, el jugador de 30 años firmó un contrato hasta julio de 2026 con el 'Timão', indicó el servicio de prensa del club, que ocupa posiciones de descenso en el Brasileirao-2024.



"Algunos me preguntan: ¿por qué vas a Brasil si todos en Brasil quieren ir a Europa? Les dije: No sé. Solo Dios sabe el motivo, él tiene un propósito mayor", dijo el jugador de Países Bajos en su primera conferencia de prensa en Brasil, según la traducción oficial al portugués.



El exjugador de Lyon, Barcelona y más recientemente Atlético de Madrid también aludió a la nacionalidad de su padre, un refugiado ghanés que migró a los Países Bajos.



"La sangre que cargo viene de una tribu de Ghana, una tribu de guerreros", expresó Depay, tras aterrizar el miércoles en el país con mayor población negra fuera de África.



"Percibí que tengo una conexión con Brasil, con el pueblo brasileño, que viene de mucho antes de jugar en España o Francia", agregó visiblemente emocionado.



Depay, uno de los rostros más conocidos de la actual generación de la 'Oranje', tuvo un recibimiento multitudinario el miércoles en el estadio de Corinthians, Neo Química Arena, en Sao Paulo.



Con su nuevo compañero observando desde los palcos, los jugadores del 'Timão' vencieron en los descuentos a Juventude 3-1 (global de 4-3) en cuartos de final de la Copa do Brasil.



Según medios locales, el Corinthians desembolsará en total unos 70 millones de reales (12,5 millones de dólares) para el refuerzo bomba de la mitad de temporada del balompié brasileño. Un patrocinador del equipo asumirá parte del salario de Depay.



El jugador no anticipó una fecha para su estreno con la casaca corinthiana.



"Tenemos que ser realistas. Vengo de la Eurocopa y estoy tratando de estar listo lo más rápido posible. Vamos a ver qué dice el equipo médico", dijo cauteloso.



La llegada de Depay refuerza la ofensiva del Corinthians, segundo club más popular de Brasil, después del Flamengo, en momentos de urgencia.



Sumido en una crisis económica y dirigencial, el club paulista, comandado por el argentino Ramón Díaz, tiene 25 puntos en igual número de cotejos y marcha en la casilla 17 del Brasileirao, que conlleva el descenso a la segunda división.