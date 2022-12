Depay responde en este Mundial a la inquebrantable fe de Van Gaal

Franco y tozudo, el seleccionador neerlandés Louis van Gaal no es alguien que suela ir contra sus principios, por lo que la inclusión del debilitado Memphis Depay en su convocatoria al Mundial-2022 subrayó su inquebrantable confianza en el atacante del Barcelona.



Depay se lesionó en el muslo con la 'Oranje' en septiembre y su recuperación llevó más tiempo del previsto, pero Louis van Gaal estaba dispuesto a arriesgarse por el estado de forma del segundo goleador histórico del país.



"Memphis ha sido muy importante para este grupo, no solo como futbolista sino como humano. Así que sí, mantengo un puesto abierto para él", dijo Van Gaal al anunciar su lista el mes pasado.



"Es un jugador extraordinario y por ello he dejado de lado mis principios porque lo considero increíblemente importante para mi equipo", explicó Van Gaal una vez llegado a Catar.



"Dije a los jugadores que estaba haciendo todo esto por Memphis, y los jugadores lo aceptaron", añadió.



Depay irrumpió a nivel internacional con 20 años durante la Copa del Mundo 2014 en la que Países Bajos terminó tercero, pero también fue parte del equipo que no logró clasificar a la Copa del Mundo de Rusia hace cuatro años.



Se aseguró después de no volver a repetir el fracaso, con 12 goles durante la clasificación al Mundial-2022, el que más anotó en Europa junto a Harry Kane, y es uno de los tres supervivientes que quedan en la Oranje tras la Copa del Mundo de Brasil en 2014.



Van Gaal ha facilitado con precaución el regreso de Depay a su equipo, utilizándolo como suplente en los primeros dos partidos de Países Bajos en el torneo.



Participó en la creación de uno de los goles con los que la Oranje logró vencer a Senegal 2-0 en el primer partido y disputó la segunda parte del empate 1-1 contra Ecuador.



Depay partió en el once inicial por primera vez en los últimos dos meses durante la victoria de Países Bajos por 2-0 contra Catar, que permitió a los suyos sellar matemáticamente el pase a octavos de final.



Frenkie de Jong aprovechó un rechace del guardameta catarí tras un tiro cercano de Depay para poner el segundo gol en el marcador y asegurar los puntos que enviaron a los neerlandeses al duelo de octavos de final contra Estados Unidos.



- 'Gran diferencia' -

Contra los talentosos pero inexpertos estadounidenses, Depay fue el autor del primer gol de su selección en la victoria por 3-1.



Fue su gol número 43 en 85 partidos con Países Bajos desde su debut en 2013, superando a Klaas-Jan Huntelaar y acercándose a siete goles del récord anotador de Robin van Persie.



"Hay una gran diferencia si Memphis Depay juega o no", dijo Van Gaal, comparando su rol con el que ocupaba Arjen Robben durante la Copa del Mundo de 2014.



Depay dio un discurso de ánimo a sus compañeros después del partido contra Qatar, similar al que Robben dio durante el recorrido hasta semifinales de la 'Oranje' en Brasil.



"Puede que Memphis haya adoptado eso de Arjen. Esa podría ser la razón. Solo puedo aplaudir cuando los jugadores hacen ese tipo de cosas", dijo el entrenador.



"Obviamente él es una cualidad en sí mismo. También lo era Arjen entonces. También lo es Memphis: un jugador único".



Otra señal de la irrompible fe en Depay fue su irónica respuesta a las declaraciones del jugador, que admitió públicamente que prefería jugar en punta junto a Steven Bergwijn, con Cody Gakpo ocupando la posición de número 10, en la formación 3-4-1-2 de Países Bajos.



"Él puede exponer su opinión. No sé si eso es sensato pero puede pasar. Todo el mundo tiene permitido tener su propia opinión. Especialmente en Países Bajos", dijo Van Gaal.



Con un rol secundario esta temporada en Barcelona tras la llegada de Robert Lewandowski, Depay podría salir en enero, quien sabe de regreso al Manchester United.



Fue Van Gaal quien llevó a Depay a Old Trafford en 2015, pero ninguno alcanzó las expectativas y los dos acabaron fuera del equipo 18 meses después.



Reunidos de nuevo en la selección, sueñan con llevar a Países Bajos a ganar su primera Copa del Mundo, tras 19 partidos invictos, desde la llegada de Van Gaal al banquillo de la 'Oranje' en agosto de 2021, su tercer mandato en la selección.



En su camino a la gloria se enfrentarán el viernes a la Argentina de Lionel Messi en cuartos de final, un rival que ya rompió los corazones del país hace ocho años, ganando una tanda de penales para clasificar a la final del Mundial-2014 de Brasil