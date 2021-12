Deportivo Cali se coronó campeón del torneo Clausura colombiano

Escucha esta nota aquí

El Deportivo Cali, de la mano del director técnico venezolano Rafael Dudamel, se coronó campeón del torneo Clausura colombiano el miércoles al vencer 1-2 de visitante al Deportes Tolima en el partido de vuelta de la final.

Tolima, que había arañado el domingo un empate a un tanto en el primer juego, en Cali, se adelantó en la revancha en el marcador a los 14 minutos con un gol de Julián Quiñones tras un tiro de esquina.

El Cali debió esperar hasta los 59 para igualar las acciones, justo después de salvarse de una nueva caída.

El extremo Jhon Vásquez recibió por derecha y venció con un remate potente al arquero William Cuesta.

El empate envalentonó a la visita, que fue por más y lo consiguió. En una de esas llegadas, el defensa local Eduardo Caicedo fue sorprendido por el juez cuando cortó un cabezazo en el área con la mano.

Harold Preciado, a los 75, le dio el título al Cali con un soberbio disparo desde el punto penal, y de paso se afianzó como el goleador del Clausura con 13 tantos.

El Deportivo Cali consiguió así su décima estrella en el fútbol colombiano, esta vez bajo la batuta de Dudamel, tras alzar el título en 2015.

El exseleccionador venezolano alcanzó a los 48 años su primer título como técnico después de haber conquistado como jugador la liga colombiana en 1998 con el mismo equipo.

"¡Los amo! Estos son unos campeones, estos demostraron que tienen un carácter y una determinación para jugar al fútbol, hemos superado a un gran campeón, pero porque hemos actuado con grandeza", dijo Dudamel entre lágrimas al canal Win Sports.

- Teo, el héroe -

Dudamel le ganó el duelo a su par Hernán Torres, quien pretendía su propia hazaña ganando el Apertura y el Clausura.

Los equipos protagonizaron una final reñida de principio a fin. Pegaba uno, respondía el otro hasta que Cali logró desequilibrar con varias llegadas y dos acciones certeras.

El internacional Teófilo Gutiérrez, de 36 años, fue la figura de la exitosa campaña del Cali. Anotó seis goles en el Clausura y siempre puso el toque diferente en el once 'azucarero', al que se incorporó en agosto tras salir del Junior por lesiones.

"Lloré mucho estos meses cuando estaba lesionado. Nadie entendió mi lesión. Sólo Dios sabía adónde me iba a llevar (...) Tengo todavía el espíritu competitivo, de amor por el fútbol", dijo Teo al mismo canal.

Con la primera anotación los locales se sacaron de encima la presión y se reacomodaron en la cancha para contragolpear, ante la necesidad de la visita de buscar el empate.

Con la primera anotación los locales se sacaron de encima la presión y se reacomodaron en la cancha para contragolpear, ante la necesidad de la visita de buscar el empate.

Pero no consiguieron mantener el resultado y dejaron que el Cali, a fuerza de merodear el área y de uno que otro disparo, encontrara el camino del gol y del título.

​