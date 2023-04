¡Derbi de Manchester en la FA Cup! El United venció al Brighton en los penales y accedió a la final

El Manchester United se clasificó a la final de la Copa de Inglaterra al derrotar al Brighton en los penales (0-0, 7-6), este domingo en Wembley, donde se enfrentará a sus vecinos del Manchester City en la final el 3 de junio.



Los 'Diablos Rojos' ganaron la primera sesión de penales de su historia en la FA Cup merced al fallo de Solly March en el séptimo lanzamiento de los 'Seagulls', mientras que Victor Lindelöf no perdonó instantes después.



"Me siento genial, fue un gran alivio. Estoy muy contento por la victoria y por estar en la final, tengo confianza en mí mismo y sabía qué penal quería lanzar", señaló Lindelöf.



Tras la eliminación en cuartos de la Liga Europa con una derrota 3-0 ante el Sevilla el jueves, el United de Erik ten Hag salió airoso en el mismo estadio en el que ganó la Copa de la Liga frente al Newcastle (2-0) en febrero.



"Será un gran partido contra uno de los mejores equipos de Europa, del mundo... Pero ya mostramos cuando jugamos contra ellos en casa que podemos batirlos", señaló el arquero español David De Gea sobre la final.



En Wembley los Red Devils chocaban contra un Brighton que seduce en la Premier League y que buscaba la segunda final de su historia, 40 años después de la perdida contra el United, 4-0 en un partido que se tuvo que repetir tras empatar 2-2.



Pero el duelo de este domingo no respondió a las expectativas, sin ritmo por ninguna de las partes.



El equipo sureño se encargó de la posesión, su especialidad, mientras que el United buscó hacer daño a la contra, pero le faltó precisión en sus últimos gestos.



- Julio Enciso lo intentó -

Un disparo del paraguayo de 19 años Julio Enciso a la media hora hizo levantar a los hinchas de los Seagulls, pero le salió desviado. En la segunda parte se encontró con De Gea (56).



Por parte del United, el balance ofensivo no fue mucho más entusiasta. Al final de la primera parte un disparo cruzado de Bruno Fernandes (44), un globo de 30 metros de Anthony Martial (45+1) y un tiro raso de Christian Eriksen que sacó con el pie el arquero español Robert Sánchez (45+2).



La prórroga se convirtió en inevitable. Ten Hag intentó aprovechar su profundidad de banquillo con cinco cambios, mientras que Roberto de Zerbi solo hizo dos. Los resultados no fueron espectaculares para los Red Devils.



Aunque un disparo de Marcus Rashford forzó a Sánchez a una estirada justo antes del descanso de la prórroga.



Finalmente los penales sonrieron a los Red Devils, que desafiarán a su vecino en una espectacular final en Wembley.