Derbi milanés y choque de estrellas en busca de la final de Champions

El Real Madrid, vigente campeón, está determinado a conquistar su 15ª 'Orejona' el 10 de junio en Estambul. Sólo el club blanco cuenta con más títulos en la competición reina del fútbol europeo que los otros tres semifinalistas reunidos: siete del AC Milan, tres del Inter y ninguno del City.



Pero la ambición del club inglés no conoce límites bajo el mando sus ricos propietarios emiratíes, que ansían ese título desde hace años, lo mismo que Pep Guardiola, exitoso en casi todos los frentes desde su llegada a Mánchester en 2016, menos en competición europea, a pesar de la final perdida contra el Chelsea en 2021.



El choque en la cumbre contra el Real Madrid, para algunos una final anticipada, se resume sobre todo, en el momento en que se da, en un duelo de goleadores. El vigente Balón de Oro, Karim Benzema, de 35 años, contra uno de sus posibles herederos en el puesto de N.9, el insaciable Erling Haaland, de 22 años.



El noruego, llegado a mediados del pasado año, ya ha marcado 51 goles en 46 partidos entre todas las competiciones, unos guarismos difíciles de superar tanto en la Premier League como en la Champions, cuya clasificación de goleadores domina con 12 dianas.



En cuanto al francés, con una temporada perturbada por las lesiones, regresa en plena forma para el tramo decisivo, con 10 goles desde comienzos de abril y un título reciente en la vitrina, la Copa del Rey conquistada el sábado.



Ahora aspira a su sexta Champions y ya el año pasado dio el pase a la final a los suyos con un penal marcado en la prórroga ante los Citizens.



- Recuerdos lombardos -

El sorteo deparó que los dos favoritos se enfrentasen entre sí, pero ello ofrece además un eléctrico derbi milanés el miércoles (19H00 GMT) que traerá más de un recuerdo.



En efecto, en dos confrontaciones en la Champions, el Inter no sabe lo que es superar a su vecino, al que no ganó en ninguno de los cuatro partidos, con dos eliminaciones crueles.



Sobre todo en 2003, cuando los Nerazzurri se quedaron a las puertas de la final por la diferencia de goles fuera de casa (0-0; 1-1). Algo paradójico, sobre todo porque los dos partidos se disputaron en el mismo recinto: el estadio de San Siro o Giuseppe Meazza, según cual de los dos equipos sea el que ejerza de local.



Aquel año, el club rossonero conquistó su sexta Champions, cuatro años antes de la séptima y última.



El otro enfrentamiento 100% milanés en Champions data de 2005, con el triste recuerdo de la bengala que alcanzó en la cabeza al arquero Dida, un partido que se vio interrumpido y que ganó en los despachos el AC Milan, que ya se había impuesto 2-0 en la ida.



Pero el derbi es ante todo un choque de presente, entre los dos últimos campeones de Italia, que luchan además en la Serie A por un puesto en la próxima Liga de Campeones como uno de los cuatro primeros de la clasificación.



Aunque otra opción existe para lograr un boleto directo para la próxima edición: levantar el trofeo el 10 de junio.