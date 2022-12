Deschamps, DT de Francia: "¿Un plan anti-Messi? Vamos a intentar limitar al máximo su influencia"

El seleccionador francés, Didier Deschamps, empezó ya a pensar en la final del domingo ante Argentina en el Mundial de Qatar y avanzó que su equipo tendrá como misión "limitar al máximo" la influencia de Lionel Messi en el partido.



"Messi está brillando de verdad desde el inicio de la competición", subrayó Deschamps en la conferencia de prensa posterior a la victoria por 2-0 sobre Marruecos en semifinales.



"Está tocando muchos balones, está realmente bien. Por algo es uno de los mejores del mundo. ¿Un plan anti-Messi? Vamos a intentar limitar al máximo su influencia, como los argentinos van a hacer para limitar la influencia de algunos de mis jugadores", señaló.



Deschamps celebró la victoria ante los marroquíes, en un partido en el que los vigentes campeones del mundo sufrieron, al no lograr el segundo tanto hasta el minuto 79.



"Siempre es un inmenso orgullo conseguir los resultados que uno quiere. Esta clasificación es la última etapa para acceder a la final del domingo. No ha sido sencillo, pero está esta mezcla de calidad, experiencia, espíritu conquistador, incluso en los momentos difíciles. Como seleccionador, siempre siento orgullo por los jugadores. No pienso especialmente en mí, sino sobre todo en ellos", aseguró.



Deschamps también fue preguntado por los rumores de un 'virus misterioso' en la concentración de Francia. Las especulaciones se dispararon después de que Adrien Rabiot se quedara en el hotel y Dayot Upamecano en el banquillo.



"No nos genera ansiedad. Vosotros (los periodistas) también estáis en Doha, las temperaturas han bajado y debéis tener también el aire acondicionado a tope. Son cuadros febriles, todos tenemos cuidado. Los jugadores que realizan esfuerzos enormes tienen defensas inmunitarias más débiles", explicó.



"Los organismos pueden ser más sensibles a todo lo que pueda ser viral. Sin pensar en otras cosas. Tomamos las precauciones y nos adaptamos. Todo lo que es viral es transmiible. Sin entrar en paranoias, hemos tomado precacuciones con Dayot para que no tuviera contacto. Con Adrien (Rabiot) también", explicó.



- "Falta un paso" -

Antes de su intervención en la conferencia de prensa, Deschamps había hablado para la televisión francesa TF1, justo al término del partido.



"Hay una emoción, un orgullo. Obviamente hoy fue un paso importante, pero falta uno más. Estamos juntos hace un mes, nunca es fácil, pero está ahí (la posibilidad de ganar)", dijo entonces el entrenador.



Deschamps, de 54 años, destacó la actuación de su equipo, que ante Argentina tiene la chance de ganar su segunda Copa del Mundo consecutiva, tras la alzada en Rusia 2018.



"Hasta ahora ha sido una felicidad muy grande y mis jugadores fueron recompensados, así como todo el grupo", destacó.



Tras clasificarse a su cuarta final de un Mundial (1998, 2006, 2018, 2022), los integrantes de Francia coincidieron en sus declaraciones post-partido en aludir a Argentina y a Messi, evidenciando que están ya concentrados en el duro adversario que les espera el domingo.