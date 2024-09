Desde Argentina indican que Bolivia visitará a la Albiceleste en el Monumental de Buenos Aires

Luego de que Argentina cayera derrotada 2-1 ante Colombia en Barranquilla en la pasada doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni, director técnico de la Albiceleste, afirmó en conferencia de prensa que le gustaría que su selección recibiera a Bolivia fuera de Buenos Aires, mudando la localía a Santa Fe, Córdoba o Santiago del Estero. Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió una postura final, según indican medios de prensa del país vecino.



“Argentina se queda en el Monumental para el cruce ante Bolivia. Si bien se especuló con una posible mudanza a otra provincia para el próximo partido de local por las Eliminatorias Sudamericanas, que será el 15 de octubre, lo cierto es que todo indica que la Albiceleste se quedará en Buenos Aires, más precisamente en el estadio de River”, publicó el portal TyC Sports, medio encargado de hacer cobertura a la selección argentina.



"Me encantaría ir a jugar al interior del país, pero yo no decido ni depende de mí. Intentaremos hacerlo. De mi parte, haremos fuerza porque si fuera por mí, jugaría a la vuelta de mi casa. Por ejemplo, me gustaría que sea en Rosario o Santa Fe porque tengo mi familia a 30 kilómetros", había manifestado Scaloni en conferencia de prensa.



La opción más latente en el interior era Santiago del Estero, una provincia ubicada en el centro-norte de Argentina y que tiene como principal escenario deportivo al estadio Único Madre de Ciudades, con capacidad para 30,000 espectadores.



En la próxima doble fecha de Eliminatorias, programadas para octubre, Bolivia recibirá el 10 a Colombia, mientras que el 15 deberá trasladarse a Argentina para visitar a los campeones del mundo. Por su parte, la Albiceleste, antes de enfrentar a la Verde, jugará en condición de visita frente a Venezuela.