Desde la óptica de William Ramallo, qué hacer para que Bolivia deje de ser la última selección de Sudamérica

Hace unos días la FIFA emitió el ranking mundial de selecciones. Bolivia bajó tres posiciones y ahora se encuentra en el puesto número 81. Es la última de Sudamérica a 25 posiciones de la penúltima, que es Venezuela, ya que la Vinotinto está en el peldaño 56.

Le consultamos a William Ramallo, quien tiene su escuela de fútbol en Cochabamba, llamada Pelota de Trapo, qué se puede hacer para mejorar el nivel de nuestro fútbol y por ende el de la selección nacional.

Recordemos que Ramallo, además de haber jugado en varios clubes de nuestro país, fue goleador de las Eliminatorias al Mundial EEUU 94 y disputó esa Copa del Mundo.

“Políticas deportivas. Desde el gobierno dar facilidades a los clubes y escuelas de fútbol que trabajar por el bien de nuestro deporte. Contar con campos deportivos que es la gran necesidad que tienen los formadores y que las autoridades abran esas canchas enmalladas de los municipios, porque ahora el que no tiene plata no juega”, comenzó diciendo Ramallo.

El cochabambino de 58 años recordó que él y los jugadores de su generación se formaron jugando en las calles o en algunas canchas de los barrios, pero ahora muchos campos deportivos están enmallados y eso perjudica para que la niñez y la juventud practique su deporte con tranquilidad.

“Hay tierras fiscales y esas tierras deberían darnos a los que de verdad trabajamos y darnos facilidades, porque la parte económica es un motor importante para formar jugadores”, agregó.

“A nivel federación (FBF), se debe planificar, organizar, hacer centros de entrenamiento en cada uno de los departamentos y conformar cuerpos técnicos con experiencia en el futbol. Se debería trabajar constantemente en cada uno de los departamentos y no solo dos semanas antes de los campeonatos de las diferentes categorías. Lo ideal sería hacer constantemente microciclos y dar continuidad a ese trabajo con partidos amistosos internacionales”, señaló.

Ramallo insiste en que formar jugadores es clave y en ese sentido también considera que las asociaciones departamentales de fútbol deben poner de su parte.

“Que las asociaciones hagan torneos competitivos y que tengan escenarios, porque alquilan por todo lado y el transporte es un peligroso para la niñez, porque a veces hay que ir a jugar lejos”, mencionó.

Pero formar buenos jugadores que a futuro el puedan dar alegría a Bolivia no es solo cuestión política o dirigencia, y que los padres de los futuros futbolistas también juegan un rol importante según su óptica.

“Que los padres den apoyo a la niñez, pero lamentablemente hay irresponsabilidad de algunos padres, porque hay impuntualidad, no hay compromiso, los niños siempre están predispuestos, pero hay padres que no cumplen su rol en lo deportivo y por eso hay tantos niños y jóvenes que se comienzan a dedicar a otras cosas”, afirmó.

Finalmente se refirió al rol de los entrenadores. Ramallo se suma a aquellos que piden mayor capacitación para los que se desempeñan como directores técnicos.

“Los DT deben capacitarse… no se capacitan, cualquiera es técnico ahora, no están a la altura de lo que requiere un muchacho que se forma en una escuela y en los clubes profesionales los entrenadores prefieren jugadores hechos o extranjeros, no terminan de formarlos”, enfatizó.

