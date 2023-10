Desempolvando la Liga: Dorny Romero busca seguir como líder en la tabla de goleadores

El fin de semana del 26 de agosto se dio por finalizada la fecha 25 de la Liga División Profesional, y la tabla de goleadores no sufrió muchos cambios en ese entonces. En DIEZ repasamos cómo anda la carrera por ser el máximo anotador del fútbol nacional.



Dorny Romero sigue encabezando la tabla de goleadores con un impresionante total de 17 tantos. Aunque el delantero dominicano del Always Ready no participó en la última jornada, lo que le impidió aumentar su cuenta goleadora.



En el segundo lugar se encuentra Martin Prost, quien defiende los colores del Nacional Potosí, y ha mantenido su posición con 16 goles, a pesar de tampoco haber tenido actividad en el último partido (Nacional no jugó la fecha 25 por ser el equipo libre).



El tercer puesto en la clasificación de máximos goleadores lo ocupa Enrique Triverio, jugador de The Strongest, con 15 goles. A pesar de no haber logrado marcar en la victoria por 3-2 sobre Royal Pari en La Paz, el argentino sigue siendo una amenaza en el área rival.



Tommy Tobar, otro extranjero de Nacional Potosí, se ubica en el cuarto lugar con 14 goles. Tampoco jugó la última jornada debido a ser el equipo que descansaba.



Finalmente, en el quinto lugar se encuentra Jaír Reinoso, con un total de 13 goles. El experimentado jugador de Aurora tuvo un último partido poco afortunado en la definición, y su equipo sufrió una derrota por 1-2 ante Real Tomayapo.



Luego del receso por la fecha FIFA, la paralización de los campeonatos, y la vuelta inminente del torneo, la tabla de goleadores está así:



Tabla de goleadores: (primeros 5)



- Dorny Romero: 17 (Always Ready)