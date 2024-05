Desenlace inminente para Mbappé, esperado en el Real Madrid a comienzos de semana

El desenlace de esta novela por entregas parece inminente: el esperado fichaje de la estrella francesa Kylian Mbappé por el Real Madrid será oficial a comienzos de la semana que viene, según pudo saber este viernes la AFP de una fuente próxima al dosier.



Después de siete temporadas en el PSG, el capitán de la selección francesa, que tendrá la carta de libertad el 30 de junio, fecha de vencimiento de su contrato, cumplirá así su sueño de niño de jugar en el club madrileño, que se prepara para disputar el sábado en Wembley la final de la Liga de Campeones contra Borussia Dortmund.



Según varios medios, la presentación oficial de Mbappé en la capital de España no se produciría antes del final de la Eurocopa (14 de junio-14 de julio), de forma que el jugador no abandonará la concentración de la selección francesa, que se halla en Clairefontaine desde el miércoles preparando dos partidos amistosos: el 5 de junio en Metz contra Luxemburgo y el 9 de junio en Burdeos contra Canadá, antes de su viaje a su campo base alemán el 12 de junio.



Contactado por la AFP, el entorno del delantero de 25 años no dio respuesta por el momento, mientras que el Real Madrid se limitó a señalar a la AFP que están "centrados solamente en la final".



- Contactos permanentes -

Ningún detalle del contrato ha sido filtrado por el momento, pero según la prensa española, Mbappé contaría en Madrid con una de las fichas más altas de la historia del club blanco: cerca de 35 millones de euros brutos por temporada, justo por encima de dos estrellas del vestuario como Vinicius Junior y Jude Bellingham, pero lejos de sus emolumentos en París, estimados en 70 millones de euros anuales, sin incluir primas.



Su llegada con la carta de libertad, y por tanto sin la obligación para el Real Madrid de abonar una indemnización por traspaso al PSG, podría reportarse una prima por firmar de más de 100 millones de euros además de una gestión inédita de sus derechos de imagen.



Estos últimos años, su entorno y el Real siempre han estado en contacto incluso si el jugador dejó frustrado en más de una ocasión al club madrileño, especialmente en 2022 al renovar para sorpresa general con el PSG, con un contrato faraónico.



Mbappé anunció oficialmente su marcha del PSG hace tres semanas pero el final de su aventura en París ha tornado en un pulso a causa de las tensiones económicas por el impago de mensualidades.



Le PSG no pagó el salario del mes de abril a la estrella de Bondy, según fuentes próximas.



Es impago del salario del mes de abril está vinculado al acuerdo alcanzado el verano pasado entre Kylian Mbappé y el club, por el que el jugador se comprometía a renunciar una parte de sus primas, explicó a la AFP una fuente próxima. Pero según otra fuente conocedora de las negociaciones interrogada por la AFP, la versión es diferente: esa decisión fue por iniciativa del club pero sin haber avisado a Mbappé.