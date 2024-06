Destroyers y Nueva Santa Cruz resultaron victoriosos en la Copa Simón Bolívar

Ni bien arrancó el segundo tiempo de penal al minuto de juego Edward Bolaños puso el cuarto tanto para el equipo que dirige Rolando Campos el tercero en su cuenta personal. A los 50' del partido llegó el descuento por intermedio de Alberto Huanca, minutos más tarde José Enrique Miranda acortó diferencias a los 58 minutos, la ambición por consolidar el triunfo se dio rápido ya que Omar Cayo Lijerón aumentó para los visitantes a los 60', el quinto gol. Al equipo de Ronald Justiniano no le quedó otra más que reaccionar fue por eso que Lucas Casavieja a los 70 minutos nuevamente hizo pensar que llegaría el empate para los locales, pero otra vez Omar Cayo Lijerón llegaría con el sexto gol del partido a los 86 minutos (6-3). De esta manera Deportivo Nueva Santa Cruz se consolida en el tercer puesto con 11 unidades.

Equipos PJ - PTS 1. C N S C AFC 6 -15 2. DESTROYERS 6 -13 3. DPTIVO N SC 6 -11 4. ATLÉTICO J. 6 - 8 5. 24 DE SEPTBRE 6 - 7 6. TORRE FUERTE. 6 - 5 7. RIVER 66. 6 - 0 Próxima fecha: 8

RIVER 66 VS TORRE FUERTE



ATLÉTICO JUNIORS VS DPTIVO NUEVA SANTA CRUZ



24 DE SEPTIEMBRE VS CIUDAD NUEVA SANTA CRUZ ACADEMIA FC



DESCANSA: DESTROYERS