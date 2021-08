Di María dice que el PSG con Messi tendrá más presión para triunfar

Escucha esta nota aquí

El argentino Ángel Di María advirtió este jueves que su equipo, el Paris Saint-Germain, tendrá más obligaciones a la hora de ganar copas y campeonatos por haber incorporado a la superestrella Lionel Messi.

"La presión es más grande ahora, al llegar Leo. Está claro que la Champions es lo principal, más que antes", dijo a la cadena ESPN el volante, compañero de ruta de Messi en la selección argentina y ahora en el PSG, luego del salto de La Pulga desde el FC Barcelona, un terremoto para el fútbol mundial.

Los hinchas del PSG están viviendo horas de fiesta y emociones. Tener al seis veces ganador del Balón de Oro y una de las mayores figuras del deporte en los últimos 20 años, alimenta ilusiones triunfales.

El 'Fideo' Di María, de 33 años, estimó que "no va a ser fácil para (el DT argentino Mauricio) Pochettino armar el equipo".

"Compartir el vestuario con Messi es algo único. Es un sueño para mi", reflexionó.

Con la camiseta de los parisinos, Di Maria dio cuatro veces la vuelta olímpica en la Liga, ganó cinco Copas de Francia y cuatro Copas de La Liga. Ocupa el octavo puesto entre los mayores goleadores históricos del club.

Oriundo de la futbolera ciudad de Rosario, como el supergoleador, afirmó: "Que esté Messi es algo muy bueno no solo para el PSG sino para la liga francesa".

- Sueños cumplidos -

"Se me cumplieron todos los sueños: en un mes ganar la Copa (América 2021) y jugar con Leo", admitió el centrocampista de ataque, autor del histórico gol a Brasil (1-0) que rompió en el Maracaná de Rio el hechizo de 28 años sin títulos de mayores.

Di María no quiere olvidarse de aquel momento: "Fue algo único. Hasta el día de hoy miro los videos del gol. Es algo que deseé muchísimo. Tuvimos muchos golpes, finales perdidas, lesiones".

Un gol parecido, de emboquillada, le anotó a Nigeria (1-0) en los Juegos Olímpicos de Pekín-2008, para que Argentina ganara su segunda medalla de oro en fútbol, con Messi en la escuadra.

"El haber sacado esa mochila (no ganar títulos en 28 años) es muy importante. También para los chicos (nueva generación albiceleste). Algunos jugaron por primera vez una Copa América y ya la ganaron”, afirmó.

La conquista de la Copa América fue un alivio para los argentinos. "A partir de ahora podemos estar más tranquilos, disfrutar los partidos. La celeste y blanca no se negocia. Hasta que no me digan nunca más, voy a seguir peleando”, prometió.

​