Di María, el socio silencioso de Messi, dirá adiós a la Albiceleste

Lo que no imaginó el Fideo, hoy con 36 años, es que ese partido ante la Albirroja, en el que apenas estuvo en los primeros 45 minutos, s ería el inicio de un largo camino de éxitos y sinsabores con la selección, de la que siempre fue protagonista para bien y para mal.

"(...) con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y SENTIRLA con todo el orgullo", concluyó aquel mensaje.

Por eso, en los festejos en el Maracaná tras ganarle a Brasil la final de la Copa América 2021 no olvidó los pesares: "Mucha gente nos decía que no volviéramos, pero me seguí dando la cabeza contra la pared. Gracias a Dios se dio".