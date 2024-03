Días, lugares y horas: ¿Dónde y contra quién juegan Bolívar y The Strongest en Libertadores?

Grupo C



Fecha 1: 02/04

The Strongest vs. Gremio - Hernando Siles - 20:00



Fecha 2: 09/04

Estudiantes vs. The Strongest - UNO - 18:00HB



Fecha 3: 24/04

Huachipato vs. The Strongest - estadio Huachipato - 17:00HB



Fecha 4:

The Strongest vs. Estudiantes - Hernando Siles - 20:00HB



Fecha 5:

The Strongest vs. Huachipato - Hernando Siles - 18:00HB



Fecha 6

Gremio vs. The Strongest - Arena Do Gremio - 18:00HB



Grupo E: Bolívar



Por su parte, Bolívar debutará en la Copa Libertadores enfrentando a Palestino en un estadio por definir el 4 de abril a las 20:00HB. En la segunda fecha, recibirá a Millonarios en el Hernando Siles el 11 de abril a las 18:00HB. La tercera fecha lo enfrentará a Flamengo en casa el 24 de abril a las 20:30HB.