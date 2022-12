Dibu-Livakovic, choque de parapenales para llegar a la final del Mundial

"Fue una bestia, un fenómeno... No tenemos duda, tenemos ventaja con él en el arco", declaró Messi sobre el gigante de 1,95 metros, su primer escolta cuando el equipo saltó al césped del impresionante recinto catarí.

"Lo primero que se me viene a la cabeza es emoción . Esto lo hago por 45 millones de personas, el país no pasa un buen momento por el tema económico y eso y darle alegría a la gente es lo más satisfactorio en este momento", señaló tras su exhibición en la tanda, convertido ya en un ídolo en su país.

Un nuevo mundo para el portero de 27 años, sucesor del carismático Daniel Subasic en la portería del equipo balcánico, al que no hace tanto Modric intentaba levantar en una charla motivacional desvelada por la FIFA.

"No te estaría diciendo esto si me preocupara por ti. Veo que no progresas en el seleccionado. Irradias poca certeza y eso contagia al equipo. Siento que tu problema es que tienes miedo de cometer errores pero todos los cometemos", le dice Modric