‘Dibu’ Martínez decidido a ir a los Juegos Olímpicos pese a decisión del Aston Villa

"Es un deseo que quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no solo depende de mí. El club (Aston Villa) me ha bloqueado muchísimas veces. Quedé en jugar la Copa América (de Estados Unidos) y después tomar una decisión. Con el club, que no dejó ir a ningún jugador de selección, no está 100% dado", dijo Martínez a la prensa argentina.