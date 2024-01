Diego Bejarano: “Estoy esperando una llamada de Ronald Raldes”

“Quiero jugar en Oriente Petrolero, club del que soy hincha . Estoy esperando una llamada de Ronald Raldes (presidente del club)”, aseguró el experimentado lateral al programa “La Revista”. “Quiero estar cerca de los míos, de mi familia, ya que toda mi carrera la hice fuera de Santa Cruz . No voy a ganar igual que en La Paz, pero quiero volver a mi tierra, ojalá hasta el martes pueda cerrar todo”, añadió. Sin embargo, otro equipo se sumó a la pugna por el jugador. El propio Bejarano admitió que The Strongest se comunicó con su representante y preguntó por sus servicios. A pesar del interés del último campeón del fútbol boliviano, el lateral mantuvo su postura de continuar su carrera deportiva en Santa Cruz.

Finalmente, contó los detalles sobre su salida de Bolívar. Aseguró que se enteró a través de las redes sociales.



“Vi en Facebook que ya no iban a contar conmigo y después de eso tuve que escribir a los dirigentes para preguntar si era cierto. Ellos me confirmaron que si, eso no me gustó, me pudieron llamar o escribir”, concluyó.