Diego Bejarano se despidió de Bolívar

Diego Bejarano no va más en Bolívar . El lateral puso fin a su relación con la academia paceña luego de 5 años. El propio jugador fue quien anunció la noticia en sus redes sociales.

“ Gracias Bolivar por estos 5 años que me diste la oportunidad de defender tus colores, fueron 5 años muy lindos donde tuve compañeros y profesores muy buenos”, inicia el primer fragmento del mensaje en Instagram.

“Agradecido con Marcelo claure y la Vieja Escuela (barra brava) por apoyar siempre, se acabo una linda etapa de mi carrera. Ahora queda mirar hacia adelante, gracias por el apoyo que me dieron todos estos años y a los que no me lo dieron también”, concluyó.